Basket, Dinamo Sassari: Piero Bucchi sostituisce Demis Cavina sulla panchina sarda

Ci mette poco, la Dinamo Sassari, ad annunciare il nuovo nome in panchina in sostituzione di Demis Cavina. E si tratta di uno dei decani del gruppo degli allenatori in Italia, nonché vice di Meo Sacchetti nella recente spedizione dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Parliamo, in breve, di Piero Bucchi.

Bolognese classe 1958, Bucchi è alla sua undicesima panchina della carriera: in precedenza era già stato capo allenatore a Rimini, Treviso, Wroclaw (Polonia), Napoli (due volte), Roma (due volte), Milano, Brindisi, Pesaro, Caserta e Cantù.

Il suo nome è associato a quattro promozioni in Serie A, quelle di Rimini nel 1997, di Napoli nel 2002, di Brindisi nel 2012 e della Virtus Roma nel 2019. Della società capitolina è stato anche l’ultimo coach, prima dell’uscita di scena del 9 dicembre 2020. Si tratta della panchina che, assieme a quella di Brindisi, più a lungo ha occupato da capo allenatore.

Di scuola giovanili Virtus Bologna, Bucchi è stato nominato miglior allenatore della Serie A nel 2000, quando guidava Treviso (con cui vinse anche la Coppa Italia e della Supercoppa Italiana 2001), e ha portato il Basket Napoli di epoca Lynn Greer, Ansu Sesay, Michel Morandais, Jon Stefansson, Mason Rocca, alla conquista anche in questo caso della Coppa Italia 2006.

Bucchi verrà presentato alla stampa giovedì nella club house societaria di Via Pietro Nenni. Eredita una situazione di 6 punti in campionato e 1 vittoria e 3 sconfitte in Champions League, oltre all’uscita di scena di Anthony Clemmons e all’ingresso di Filip Kruslin.

Credit: Ciamillo