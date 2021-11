In attesa di conoscere il risultato di Irlanda-Svezia, risultato che tanto dirà in ottica qualificazione agli Europei di categoria, l’Italia Under 21 di calcio nel tardo pomeriggio ha battuto in amichevole per 4-2 i pari età della Romania, grazie al gol di Mulattieri nel primo tempo ed alla tripletta di Canestrelli nella ripresa.

Eppure il primo tempo era iniziato in salita per gli azzurrini, che si erano ritrovati sotto per 0-2 in virtù dello sfortunato autogol siglato alla mezz’ora da Scalvini e del gol di Racovitan al 40′. La seconda scoppola però sveglia l’Italia, che accorcia immediatamente con il gol di Mulattieri al 41′.

Nell’intervallo Nicolato opera cinque cambi e l’Italia innesta le marce alte, pervenendo al pareggio con Canestrelli al 61′. Arrivano altri quattro cambi tra gli azzurrini, ma Canestrelli è in palla e spacca il match con altri due gol al 68′ ed al 71′ per il definitivo 4-2. Al minuto 88 arriva il cambio per il match winner con la meritatissima ovazione.

Foto: LaPresse