Basket, EuroCup 2021-2022: Trento affronta i polacchi dello Slask Wroclaw

A distanza di una settimana dalla sconfitta in terra francese contro il Boulogne Metropolitans 92 (93-80), la Dolomiti Energia Trento torna in campo per la quinta giornata di EuroCup (fase a giorni, gruppo A). La squadra di coach Lele Molin ospita alla BLM Group Arena di Trento (palla a due alle ore 20:00) i polacchi dello Slask Wroclaw, con cui condividono l’ultima posizione in classifica e le zero vittorie (0-4).

La squadra della città all’ombra delle Dolomiti viaggia a due velocità in quest’inizio di stagione. Da un lato il Campionato, con l’Aquila Basket che arriva da un filotto di tre vittorie consecutive (l’ultima al fotofinish in trasferta contro la seconda della classe ovvero Brinidisi: 78-80 il punteggio finale al PalaPentassuglia), con un record di 5-3 che le consente di occupare la sesta posizione (insieme a Treviso e Trieste) quindi nella parte alta della classifica. Dall’altro lato, invece, i trentini non riescono a sbloccarsi in EuroCup: solo sconfitte nelle quattro giornate fin qui disputate, senza riuscire mai a contenere lo svantaggio al di sotto della doppia cifra (scarto minimo: -12 contro Andorra, 85-73; scarto massimo: -30 contro Badalona, 56-86). Alla Dolomiti Energia non sono bastati gli ottimi rendimenti di Jordan Caroline (13.8 punti e 7.8 rimbalzi di media per l’ala americana), Cameron Reynolds (13.0 punti e 4.0 assist a partita per il numero 5) e Jonathan Williams (11.8 punti). La chiave per provare a prevalere sugli avversari polacchi, oltre a cercare maggiori soluzioni in attacco sfruttando l’estro del play Toto Forray e di Diego Flaccadori (il bergamasco ex Bayern Monaco, rientrato in Trentino quest’anno, viaggia ad una media di 14.6 punti in Serie A, con 3.0 assist distribuiti a partita), sarà sicuramente quella di difendere il canestro e chiudere bene le maglie in difesa.

Lo Slask Wroclaw è una formazione storica, vincitrice di ben 17 titoli nazionali e 14 coppe di Polonia. Ad inizio anni Duemila, la squadra della città di Breslavia è riuscita anche a partecipare all’Eurolega (sfiorando anche la Top16 nella stagione 2003/2004). In EuroCup, invece, lo Slask ritorna a prenderne parte a distanza di diverso tempo (2007/2008). Seguiranno poi diversi anni di buio, dovuti in prevalenza a problemi di natura finanziaria (la squadra è scesa fino alla Terza Categoria polacca, salvo poi riuscire a risalire nella massima serie nel 2013-2014). Nella scorsa stagione la squadra di coach Urlep conquista le semifinali play-off e il terzo posto (battendo il Legia Varsavia). Come Trento, anche lo Slask non ha ancora ottenuto un successo in questa stagione di EuroCup: quattro match e altrettante sconfitte, l’ultima delle quali contro il Lokomotiv Kuban Krasnordar per 68-98. Anche in Campionato, dopo l’ottima cavalcata dell’annata 2020-2021, Wroclaw non ha iniziato al meglio: record negativo di 5-6 e ottavo posto in classifica dopo 11 giornate nella massima serie polacca di basket.

Il roster dello Slask non sembra attrezzato adeguatamente per affrontare una competizione del livello dell’EuroCup (soprattutto in questo primo anno col format rinnovato rispetto alla passata stagione). Le fatiche accumulate in Europa per rimanere a galla probabilmente si ripercuotono anche sull’andamento in Campionato. I migliori uomini a disposizione del coach sloveno Urlep sono sicuramente l’ex triestino Kodi Justice e Kareem Kanter, fratello minore del noto giocatore NBA Enes Kanter, insieme al miglior marcatore Travis Trice (arrivato a stagione in corso dal Galatasaray Istanbul, dopo aver disputato metà stagione scorsa in Italia alla Germani Brescia). La guardia americana viaggia a 14 punti di media in EuroCup (miglior marcatore dei suoi), ed è sicuramente quello che riesce a portare un po’ di imprevedibilità in campo, consentendo allo Slask di essere maggiormente pericoloso in attacco e di sopperire per quanto possibile alle difficoltà tecniche che accomunano il roster.

Credit: Ciamillo