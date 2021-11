Basket, Champions League: Brindisi cade nel finale in casa del Darüssafaka

Ancora una sconfitta per l’Happy Casa Brindisi, che esce dal parquet del Darüssafaka con tante recriminazioni e con una vittoria che è sfumata solo nell’ultimo quarto. Partita molto equilibrata che però i turchi hanno saputo portare a casa con una ripresa migliore.

Avvio difficile per le due squadre, che per un minuto non trovano la via del canestro ed è Nick Perkins a sbloccare i giochi per Brindisi. Una tripla di Josh Perkins vale il 5-0 e poi è Jeremy Chappell a colpire da oltre l’arco. Reagisce il Darüssafaka, si riporta a -1, ma questa volta è la tripla di Nathan Adrian a ridare l’allungo per Brindisi. Pugliesi che arrivano fino al 13-21, ma nel finale di quarto si riavvicina il Darüssafaka e con una tripla di Alessandro Zanelli Brindisi va al primo stop avanti 22-27.

Continua a fare la parte della lepre la squadra ospite, ma nel secondo quarto non solo non trova più parziali positivi per allungare, ma poco alla volta vede i padroni di casa rifarsi sotto e a metà quarto il canestro di Dogus Özdemiroglu vale il 35-35. Nel finale del primo tempo, però, arrivano i canestri di Nick Perkins e Nathan Adrian per un nuovo piccolo allungo e si va all’intervallo con Brindisi in vantaggio 44-48.

Percentuali non altissime neanche a inizio ripresa, con Brindisi che tocca il +6, ma non riesce a scappare via, con un parziale di 2-2 nei primi tre minuti di gioco. Impatta il risultato la squadra di casa, poi Riccardo Visconti colpisce da oltre l’arco, i pugliesi riallungano, ma un controparziale di 10-1 dà il vantaggio al Darüssafaka a meno di due minuti dall’ultimo stop. Padroni di casa che vanno sul +4, ma nel finale Zanelli accorcia e Brindisi che va all’ultimo quarto sotto 63-61.

Brindisi inizia l’ultimo quarto con un miniparziale di 4-0, ma si lotta punto a punto, con l’equilibrio che non si rompe sul parquet turco. Si arriva a metà tempo con il Darüssafaka avanti di tre punti, con Brindisi che non riesce a richiudere mai del tutto il gap e quando Wayne McCullough segna il 77-72 a 96 secondi dalla fine è obbligata al timeout la squadra pugliese. Nick Perkins dà il -3, ma ancora una volta è McCollough ad allungare con un gioco da tre punti che chiude il match. Finisce 82-76 per i turchi e nuovo ko per Brindisi.

Credits: Ciamillo