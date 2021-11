Basket, Champions League 2021-2022: Treviso fa tre su tre e vola in vetta al gruppo D

Grandissima vittoria per Treviso. Nel big match del gruppo D, i ragazzi di Massimiliano Menetti sconfiggono per 68-60 gli ungheresi del Falco Szombathely grazie a un’ottima prestazione di squadra. In virtù di questo successo, i veneti volano al primo posto nel girone D e mettono una seria ipoteca sul passaggio diretto del turno (è importante ricordare che solo la prima di ogni gruppo passerà subito alla prossima fase, mentre le seconde e le terza dovranno disputare i play-in).

L’inizio di partita è senza grandi acuti e dopo cinque minuti il punteggio è “ancora” sul 5-5. Gli ospiti allungano soprattutto con i 5 punti di Gyorgy Goloman che aiutano gli ospiti a chiudere il primo parziale avanti di 6 (9-15). L’apertura di secondo periodo è il primo momento di svolta del match: se da una parte gli ungheresi cominciamo a faticare molto in zona offensiva (solo quattro punti nei primi sei minuti di quarto per loro), dall’altra parte la coppia Tomas Disma-Giordano Bortolani incanta con 16 punti che conducono i veneti avanti di 5 (24-29) a poco più di quattro minuti dalla seconda sirena. Zoltan Perl prova a dare la scossa ai suoi compagni con due punti, ma Treviso continua a giocare bene e mantiene il vantaggio di cinque lunghezze fino all’intervallo (32-27).

Al rientro dagli spogliatoi è ancora il gruppo di Menetti ad avere in mano il pallino del gioco. Le 3 triple del duo Nicola Akele-Tomas Disma fanno volare la squadra di casa sul +11 (43-32), poi il risultato non subisce altri grandi svarioni fino al 26esimo minuto di gioco (48-36). Qui il Szombathely tenta di rientrare con un parziale di 2-8, ma subito dopo due liberi di Michal Sokolowski e una tripla di Giordano Bortolani riportano tranquillità in casa Treviso sul tramonto di terzo quarto (55-44). Gli ultimi 10 minuti si aprono addirittura con un ulteriore allungo dei veneti che riescono ad andare sul +15 (61-46) soprattutto grazie ai 4 punti di uno scatenato Dimsa. Gli ungheresi provano a reagire timidamente negli ultimi minuti di gioco, ma ormai è troppo tardi e per Treviso arriva la terza vittoria consecutiva in Europa. I migliori realizzatori del match sono Dimsa per la squadra di casa con 19 punti e Goloman per il Szombathely con 18 punti.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

NUTRIBULLET TREVISO – FALCO SZOMBATHELY 68-60 (9-15, 23-12, 23-17, 13-16)

Treviso: Russell 5, Faggian ne, Bortolani 10, Imbrò 1, Casarin 6, Chillo 2, Sims 8, Sokolowski 6, Dimsa 19, Jones 4, Akele 7

Szombathely: keller 11, Perl 10, Varadi 7, Benke ne, Clark 2, Goloman 18, Sövegiarto ne, Kovacs ne, Barac 4, Veraszto, Somogyi 8

