Baseball, World Series MLB 2021: gli Houston Astros non fanno festeggiare gli Atlanta Braves e riducono le distanze in gara-5

Bella, spettacolare, con gli attacchi a pieno regime: questa è gara-5 delle World Series, in cui gli Atlanta Braves non riescono a chiudere, e si vedono costretti a tornare a Houston avanti 3-2 dopo esser stati battuti dagli Astros per 5-9 davanti al proprio pubblico. Va ripercorsa davvero con attenzione, questa partita, viste le grandissime emozioni offerte fin dall’inizio con ribaltamento di fronte annesso.

Già nel primo inning i Braves sembrano poter dire la loro: Adam Duvall è autore del primo grande slam in vita sua nelle World Series, il che fa letteralmente esplodere il Truist Park. Gli Astros si riorganizzano subito, e trovano un doppio profondo a destra di Bregman (un RBI, Gurriel) e una volata di sacrificio di Maldonado che permette a Tucker di finire il giro del diamante creano i presupposti per il 4-2. Il pareggio giunge già alla terza ripresa, con una sequenza non troppo diversa: doppio di Correa a sinistra da singolo RBI (Altuve), Gurriel colpisce rasoterra e permette a Brantley di unirsi al recupero, completato a quel punto. Nella parte bassa arriva il solo homer di Freeman del 5-4 Atlanta, ma quello che nessuno sa è che si tratta dell’ultimo puno dei Braves.

Greinke diventa il primo pinch hitter a svolgere questo ruolo dai tempi di Clayton Kershaw nel 2018, ma è nel quinto inning che arriva la nuova parità: a basi piene Minter, il partente dei Braves chiamato per la seconda volta sul monte in questa serie, regala una base su ball a Maldonado e il conseguente 5-5 agli Astros. Si resta con tutte le basi occupate, e allora Gonzalez trova un brillante singolo a sinistra che, tra la perfidia della palla e l’efficacia del colpo, fa sì che Gurriel e Bregman ribaltino il risultato: 5-7.

I Braves non riescono più a trovare soluzioni che valgano punti, mentre gli Astros azzannano la situazione e trovano altri due singoli nel settimo e ottavo inning, il primo di Maldonado sulla linea del foul sinistro che porta Tucker dalla seconda al 5-8, il secondo di Correa che porta Altuve dalla terza al definitivo 5-9. Si riprenderà nella notte tra martedì e mercoledì, e resterà da capire se Atlanta avrà energie per strappare una gara in campo avverso, cosa che ha già fatto, oppure se Houston sarà abile nel difendere il proprio campo.

