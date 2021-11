NBA, i risultati della notte (1 novembre): vincono i Lakers e i Nets, Utah sorprende i campioni in carica dei Bucks. Bene anche Charlotte e Dallas

Sono sei le partite disputate nella notte NBA, che ci hanno regalato come sempre grandissime emozioni. Andiamo a riepilogare quanto successo nei match disputati oltreoceano.

Nella prima partita (giocata nella serata italiana di ieri 31 ottobre) i Dallas Mavericks (4-2) hanno sconfitto i Sacramento Kings (3-3) per 99-105. Dopo un primo quarto in cui i padroni di casa sembrano avere il controllo del match (chiuso 22-31 in proprio favore), i californiani riescono a ricucire lo strappo e a mettere anche la testa avanti ad inizio terzo quarto (60-59). Pronta reazione della franchigia del Texas, che grazie ad uno scatenato Luka Doncic (autore nell’ultimo quarto di una tripla da lontanissimo e di un assist da quaterback per il contropiede di Tim Hardaway Jr.) riesce a mettere tra sé e gli avversari un margine di sicurezza per aggiudicarsi il match. Il giovane play sloveno dei Mavs mette a segno una doppia doppia (23 punti e 10 assist), con quasi tutto il quintetto della squadra di Jason Kidd chiude in doppia cifra: oltre al già citato Doncic, Dorian Finney-Smith (13 punti), Tim Hardaday Jr. (16 punti), Dwight Powell (12 punti). Ai Kings non bastano la doppia doppia di Harrison Barnes (15 punti e 10 rimbalzi) e Richaun Holmes (22 punti e 13 rimbalzi), insieme ai 14 punti di De’Aaron Fox e di Tyrese Haliburton.

Nel match di scena allo Specturm Center di Charlotte (North Carolina), i padroni di casa degli Hornets (5-2) battono nettamente i Portland Trail Blazers (3-3) col punteggio di 125-113. Dopo un primo tempo in cui sono gli ospiti a condurre nel punteggio (60-53 in favore di Portland dopo 24′ di gioco), nel secondo tempo salgono in cattedra LaMelo Ball e Kelly Oubre Jr. Le due stelle guidano gli Hornets ad una splendida rimonta, pareggiando prima (74-74) e mettendo poi la freccia nel punteggio (86-89 al termine del terzo quarto). Portland prova un timida reazione nell’ultimo quarto, ma non basta per riuscire a ricucire lo strappo con i padroni di casa che trovano la quinta vittoria in regular season. Top scorer per la franchigia della North Carolina LaMelo Ball (27 punti, con anche 9 rimbalzi e 7 assist) e Kenny Oubre Jr. (26 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) mentre Miles Bridges chiude con 19 punti a referto. In doppia cifra anche P.J. Washington con 17 punti. Ai Trail Blazers non bastano le doppie doppie di Damian Lillard (14 punti e 12 assist) e di Jusuf Nurkic (13 punti e 14 rimbalzi), insieme ai 25 punti di CJ McCollum e ai 19 punti di Anafernee Simons.

Ritornano subito alla vittoria gli Utah Jazz (5-1), che battono a domicilio i campioni in carica dei Milwaukee Bucks (3-4) per 107-95. Match che sembra essere da subito in discesa per la compagine dello Utah, che ad inizio secondo quarto raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (33-23) e chiude il primo tempo avanti di nove lunghezze (57-48). Nel terzo quarto si assiste alla pronta reazione da parte dei padroni di casa che si rifanno sotto e accorciano notevolmente il gap. I Jazz non rimangono però a guardare, rimettendo subito un margine di sicurezza dagli avversari all’inizio dell’ultimo quarto (84-71). Dall’altra parte i Bucks ritrovano la forza per tornare ad una manciata di punti di distanza (99-95), ma non basta perché negli ultimi istanti di gioco gli ospiti piazzano le zampate decisive per portarsi a casa il match. Donovan Mitchell mette a segno 28 punti in 32′ sul parquet, mentre Mike Conley chiude con 20 punti a referto. Tra i padroni di casa, invece, 25 punti per l’uomo franchigia Giannis Antetokoumpo e 18 punti per Grayson Allen.

Rimanendo sulla Eastern Conference, netta vittoria per i Brooklyn Nets (4-3) sui Detroit Pistons per 91-117. I padroni di casa impongono subito il loro ritmo, chiudendo i primi due quarti sopra di 15 lunghezze (64-49). Nel secondo tempo non cambia il copione, con i Nets che volano anche a +24 a fine terzo quarto (72-96) nonostante l’uscita di Kevin Durant per il secondo fallo grave (chiuderà il match con 23 punti a referto). Tripla doppia per James Harden (18 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), mentre vanno in doppia cifra anche Deandre’ Bembry (15 punti) e LaMarcus Aldridge (16 punti). Tra i Pistons, invece, 13 punti per Cory Joseph e 12 per Josh Jackson.

Spostandoci infine sulla West Coast, seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Lakers (4-3) che battono allo Staples Center di Los Angeles (California) gli Houston Rockets (1-5) col punteggio di 85-95. I giallo-viola, guidati da LeBron James e Carmelo Anthony, non lasciano scampo agli avversari fin dalle prime battute di gioco (primo quarto chiuso sopra di 12 punti, 15-27). Nel secondo quarto i padroni di casa volano anche a +21 grazie alla tripla dall’angolo di Westbrook (28-50), ritoccando poi il massimo vantaggio a +25 nel terzo quarto (56-81). Agli ospiti non basta un buon ultimo quarto da 31-20 per poter provare a rientrare in partita sulla compagine californiana, che gestisce il vantaggio fino alla sirena finale. LeBron James chiude con 15 punti, mentre Carmelo Anthony mette a segno ben 23 punti. In doppia cifra anche Russell Westrbook con 20 punti, mentre Anthony Davis segna una doppia doppia (16 punti e 13 rimbalzi). Miglior marcatore per i texani Eric Gordon con 17 punti, insieme a Christian Wood che chiude con 16 punti e 13 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA (1 NOVEMBRE)

Foto: LaPresse