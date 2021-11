ATP NextGen Finals 2021: Alcaraz domina Rune, Korda in rimonta su Gaston, Nakashima gestisce con Cerundolo

Con Lorenzo Musetti e l’argentino Sebastian Baez a chiudere il programma, sono andati in porto i primi tre match delle NextGen Finals che si svolgono al PalaLido di Milano. Partite che non hanno regalato sorprese, ma confermato alcuni dettagli di cui eravamo a conoscenza: come ad esempio, che Carlos Alcaraz ha davvero un gioco più maturo della sua età

Ci ha messo un set e mezzo per avere ragione del danese Holger Rune, da molti considerato come il vero rivale dell’iberico nel girone A. Dal 2-2 del secondo parziale innesta le marce alte e spazza via il numero 109 del mondo con un parziale di sei giochi a zero che non lascia discussioni, andando subito in vetta con soli cinque giochi persi.

L’altro match del primo raggruppamento è stato vinto dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 63 delle classifiche mondiali, che conferma di essere in un momento di crescita maggiore rispetto al suo avversario odierno, l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il sudamericano ha tentato la reazione prendendosi il secondo set, ma poi il suo avversario prende il sopravvento e chiude la contesa al quarto.

C’è voluto invece il quinto miniset per far sì che Sebastian Korda avesse ragione del francese Hugo Gaston. Il figlio d’arte parte ad handicap, soccombendo per due volte al tie-break, ma rinviene di prepotenza facendo valere i progressi fatti nell’ultimo anno ed il sangue che gli scorre nelle vene: c’è partita solo nel quarto parziale, mentre terzo e quinto vanno inesorabilmente all’americano, che ora aspetta di sapere chi sarà in testa con lui nel girone B tra Musetti e Baez.

ATP NEXTGEN FINALS 2021, RISULTATI 9 NOVEMBRE

Girone A

B. Nakashima b. J.M. Cerundolo 4-1 3-4 4-1 4-0

C. Alcaraz b. H. Rune 4-3 4-2 4-0

Girone B

S. Korda b. H. Gaston 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0

Foto: LaPresse