ATP Next Gen Finals: Musetti in cerca di riscatto, Alcaraz contro Nakashima per conquistare la vetta del gruppo A

Andrà in scena oggi la seconda giornata delle Next Gen ATP Finals 2021. All’Allianz Cloud di Milano scenderanno in campo tutti gli otto partecipanti al torneo di fine anno per disputare il secondo turno. Ci attende un altro pomeriggio/sera ricco di emozioni e se da una parte i vincitori di ieri tenteranno di ottenere in anticipo la qualificazione alla semifinale, dall’altra gli sconfitti, tra cui purtroppo il nostro Lorenzo Musetti, andranno in cerca del riscatto. Ma andiamo con ordine.

L’apertura di giornata (alle ore 14:00) sarà affidata al match tra Juan Martino Cerundolo (numero 91 ATP) e Holger Rune (n.109 del ranking). I due tennisti sono stati sconfitti ieri rispettivamente da Brandon Nakashima (n.63 del mondo) e Carlos Alcaraz (n.32 del mondo) e oggi avranno dunque l’obbligo di conquistare il primo successo nella competizione per evitare la possibile eliminazione anticipata dal torneo.

Proprio lo statunitense e lo spagnolo qui sopraccitati, si affronteranno invece nel secondo incontro odierno (non prima delle ore 15:00) per salire in vetta al gruppo A e mettere una seria ipoteca sul passaggio in semifinale. A partire favorito sarà ovviamente Alcaraz, ma occhio a non sottovalutare le doti del classe 2001 che anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore di grande valore.

Arrivando agli scontri serali, i primi a scendere in campo sul cemento di Milano saranno Sebastian Korda (n.39 ATP) e Sebastian Baez (n.111 del ranking). Entrambi i giocatori hanno vinto il loro match di ieri e oggi non prima delle ore 19:30 lotteranno per il momentaneo primo posto del girone B. Subito dopo, toccherà invece al nostro portacolori Lorenzo Musetti (n.58 del mondo). Il mancino di Carrara è reduce dalla dolorosa caduta contro Baez e tenterà adesso di reagire nella sfida contro l’altro sconfitto di ieri, il francese Hugo Gaston (n.67 ATP).

