Jannik Sinner si sta preparando per chiudere la sua stagione. Un 2021 di soddisfazioni per l’altoatesino che ha potuto fregiarsi della top-10. Il nostro portacolori, questa settimana, prenderà parte al torneo di Stoccolma per mantenere questo status, anche se non sarà facile. Non è un mistero, Sinner avrebbe voluto trovarsi altrove in questo momento. Il riferimento è a Torino, sede delle ATP Finals.

L’andamento degli ultimi match (la sconfitta in semifinale a Vienna contro Frances Tiafoe e il ko al 2° turno del Masters1000 di Parigi-Bercy contro Carlos Alcaraz) non gli ha permesso di centrare questo obiettivo. La situazione, però, potrebbe prendere una piega particolare visti gli sviluppi recenti.

Le condizioni fisiche del greco Stefanos Tsitsipas, infatti, portano a delle riflessioni. Come è noto, l’ellenico ha problemi al braccio già da diverso tempo e nel corso del torneo di Parigi-Bercy è stato costretto al ritiro: “Ho accusato un infortunio qualche settimana fa ed è rimasto invariato sino a questo momento. Sto semplicemente provando a gestirmi, a scopo precauzionale. So come trattare il problema, ma giocare ogni giorno non migliora la situazione. Non è facile fermarsi, soprattutto quando ci sono grandi eventi come questo, in cui voglio dare il massimo. Fa molto male non essere in grado di giocare ad alto livello“, ha raccontato Stefanos.

A questo punto si potrebbero aprire degli scenari legati a Jannik. Se Tsitsipas non riuscisse a partecipare, potrebbe essere proprio l’azzurro a subentrare in qualità di prima riserva. Altra alternativa è quella del greco che potrebbe decidere di fermarsi dopo aver disputato il primo match del Round Robin, prendendo atto di non poter continuare. In questo caso, Sinner subentrerebbe per continuare il percorso. Non resta che attendere notizie a riguardo.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer