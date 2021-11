ATP Finals 2021, regole sorteggio. Matteo Berrettini deve evitare Zverev: il girone ideale

Cresce l’attesa per le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. L’appuntamento è al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 dicembre. Le kermesse sbarca nel capoluogo piemontese per la prima volta nella storia e si preannuncia grandissimo spettacolo, con i giocatori di riferimento del circuito pronti a darsi battaglia per la conquista dell’ambito trofeo (che è anche l’ultimo individuale del 2021, prima della grande chiusura con la Coppa Davis). Il regolamento prevede che si disputi un round robin: i tennisti vengono suddivisi in due gironi da quattro ciascuno, gli atleti si affronteranno tra loro una volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate.

Ma qual è il regolamento del sorteggio? Ci sono degli importanti paletti per determinare la composizione dei due raggruppamenti. Di base si utilizza il ranking della ATP Race, ovvero la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nella stagione in corso e che ha determinato i qualificati a questa competizione. Il numero 1 e il numero 2 vengono separati e non potranno affrontarsi tra loro, stesso discorso per queste coppie: 3-4, 5-6, 7-8. Ad esempio la testa di serie numero 1 potrà avere un girone con 3, 5, 7 oppure con 3, 6, 8 e via dicendo.

Ricordiamo la situazione di classifica in vista del sorteggio: il serbo Novak Djokovic è il numero 1, alle sue spalle nell’ordine il russo Daniil Medvedev (2), il tedesco Alexander Zverev (3), il greco Stefanos Tsitsipas (4), il russo Andrey Rublev (5), il nostro Matteo Berrettini (6), il polacco Hubert Hurkacz (7), il norvegese Casper Ruud (8).

Matteo Berrettini è sicuro di evitare Rublev ma rischia di finire in un girone di ferro con Djokovic e Zverev. Il raggruppamento ideale potrebbe essere quello con Medvedev, Tsitsipas e Hurkacz (o anche Ruud). Il romano dovrebbe battere il polacco o il norvegese, poi cercare di giocarsela col greco che non è in ottime condizioni di forma. Forse anche pescare il serbo al posto del russo non sarebbe male, magari anche in vista di un incrocio in semifinale.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger