Le ATP Finals 2021 avranno un montepremi da record. Il torneo di fine stagione, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 novembre, sarà caratterizzato dall’ingente somma di denaro assicurata ai migliori otto tennisti dell’anno: stiamo parlando di addirittura 7,25 milioni di dollari statunitensi (circa 6,28 milioni di euro), con un incremento di ben il 27,19% rispetto a quanto visto nel 2020 a Londra.

Chi alzerà al cielo il trofeo da imbattuto (dunque vincendo tutti gli incontri della fase a gironi) si garantirà un generosissimo assegno da 2.316.000 di dollari statunitensi (circa 2 milioni di euro), ovvero il 48,08% in più rispetto allo scorso anno! La semplice partecipazione all’evento garantisce 173.000 dollari (circa 150.000 euro), poi per ogni vittoria nel round robin (massimo tre) si portano a casa altri 173.000 dollari. Vincere la semifinale garantisce 530.000 dollari (circa 459.000 euro), mentre la singola affermazione in finale vale 1.094.000 dollari (circa 947.000 euro, ovvero il 98,91% in più rispetto a dodici mesi fa).

Le ATP Finals non saranno però il torneo più ricco della stagione! Gli US Open, quarto e ultimo Slam dell’anno andato in scena ormai due mesi fa, avevano infatti offerto 2,5 milioni di dollari (circa 2,16 milioni di euro) al russo Daniil Medvedev, capace di imporsi sul cemento di New York contro il serbo Novak Djokovic (che non riuscì così a completare il Grande Slam).

Ricordiamo che all’evento si sono già qualificati i citati Djokovic e Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev, il russo Andrey Rublev, il nostro Matteo Berrettini. Restano in palio due posti e se li stanno contendendo il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, il nostro Jannik Sinner, il britannico Cameron Norrie. Di seguito il montepremi dettagliato delle ATP Finals 2021.

MONTEPREMI ATP FINALS 2021:

Vincitore (imbattuto): 2.316.000 di dollari statunitensi (circa 2 milioni di euro)

Finale vinta: 1.094.000 dollari (circa 947.000 euro)

Semifinale vinta: 530.000 dollari (circa 459.000 euro)

Ogni vittoria nel round-robin: 173.000 dollari (circa 150.000 euro)

Partecipazione: 173.000 dollari (circa 150.000 euro)

MONTPREMI COMPLESSIVO: 7.250.000 di dollari statunitensi (circa 6,28 milioni di euro)

Foto: Lapresse