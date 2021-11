Stefanos Tsitsipas saluta in anticipo il torneo di Parigi-Bercy dopo il ritiro di ieri nel suo match di secondo turno contro Alexei Popyrin. Per il greco, quindi, svaniscono i sogni di raggiungere gli ottavi di finale dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, a causa di un problema al braccio destro che lo ha fermato dopo appena 27 minuti di gioco.

Il tennista classe 1998, infatti, ha alzato bandiera bianca dopo aver incassato il break nel corso del sesto game e ha deciso di fermarsi per non mettere a repentaglio la sua partecipazione alle ATP Finals di Torino che scatteranno domenica 14 novembre. Al termine dell’incontro il greco ha spiegato la sua decisione.

“Non sono mi sono mai ritirato in tutta la mia carriera, ma è una cosa che sono stato obbligato a fare – ammette nel corso della conferenza stampa – I fischi del Centrale? Devo prendere delle precauzioni, perché il prossimo torneo è quello più importante per me. Ho un problema al braccio da un po’ di tempo, ma è peggiorato nelle ultime due settimane; quindi sto cercando di tutelarmi. Ho sentito molto dolore durante la partita e non voglio che la situazione peggiori”.

Sollecitato sull’entità del problema, il nativo di Atene non si sbottona troppo: “Preferisco tenere privati determinati dettagli, ma in generale so come trattare questo tipo di dolore. Non è facile gestire questa situazione, perchè ci sono molte partite e tornei. Mi fa molto male non essere in grado di giocare al mio solito livello. Mi sottoporrò a cure specifiche e mi circonderò delle migliori persone possibili, che sapranno darmi i giusti consigli. Farò tutto il possibile per riprendermi ed essere di nuovo al 100%” .

Foto: Lapresse