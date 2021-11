Oggi sarà il gran giorno. Le ATP Finals di tennis prenderanno il via nello splendido Pala Alpitour di Torino e le attese non mancano per godersi un grande spettacolo. Un’edizione accompagnata anche dalle polemiche vista la capienza dell’impianto pari al 60% e la mancata deroga che avrebbe permesso una presenza del pubblico pari al 75%.

Lo show avrà comunque inizio e nel roster di chi ambisce al titolo di ‘Maestro’ ci sarà anche Matteo Berrettini. Il romano, finalista a Wimbledon e vincitore del celebre torneo del Queen’s, dovrà fare i conti nel proprio girone con rivali altamente qualificati: il n.2 del mondo Daniil Medvedev, il n.4 Alexander Zverev e il n.10 Hubert Hurkacz (classifica di questa settimana).

“Certo sarà dura, ma anche gli altri due non li definirei incontri facili. Tutti i giocatori sono forti a questo livello, ma l’esordio sarà senz’altro complicato, quest’anno Sascha ha vinto tanto e ha tanta fiducia in se stesso. Ha già vinto questo torneo e sa cosa aspettarsi. Abbiamo fatto delle belle partite in passato. Se preferivo Tsitsipas? Anche con lui non ho mai vinto, sarebbe stata dura in ogni caso“, ha raccontato l’azzurro (fonte: gazzetta.it).

“Sarà speciale, l’Italia meritava questo evento. Non è mai facile rimanere in forma cambiando continuamente continenti, superfici. Ho vissuto delle esperienze meravigliose nel 2021, ma a volte rimanere al top è solo un problema di energie rimaste, non di motivazioni. Ma darò tutto quello che ho, fino alla fine“, ha aggiunto il tennista del Bel Paese.

Foto: LaPresse