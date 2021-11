È da poco terminato il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2021. C’era grandissima attesa per conoscere i prossimi avversari del nostro Matteo Berrettini a Torino ed eccoci quindi accontentati: a contendere i pass per le semifinali al nostro azzurro (ricordiamo che passeranno al prossimo turno i primi 2 del gruppo) saranno il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2), il tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding) e il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.7). Evitato dunque il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, ma ovviamente il livello del gruppo “rosso” sarà comunque altissimo e l’azzurro avrà bisogno di prestazioni perfette per avere la meglio su tre dei giocatori più forti del mondo.

Entrando nello specifico del girone, Medvedev è il favorito numero 1 e non dovrebbe avere troppe difficoltà nel qualificarsi per le semifinali. Sul cemento il russo ha infatti sempre dimostrato di essere superiore agli altri tre (forse l’unico che può metterlo in difficoltà è Zverev) e, tra l’altro, arriverà a Torino in un ottimo momento di forma dopo la finale raggiunta due settimane fa al Masters 1000 di Parigi-Bercy (dove è stato poi superato da Novak Djokovic) e il precedente trionfo agli Us Open 2021 con lo strepitoso successo in finale proprio contro il numero 1 del mondo.

Per Berrettini sarà quindi fondamentale il match contro Zverev. Il tedesco sembra partire da favorito contro l’azzurro, anche in virtù dell’ottimo momento da cui arriva (vittoria all’ATP 500 di Vienna e semifinali al Masters 1000 di Parigi-Bercy e agli Us Open), ma il numero 1 d’Italia potrà sicuramente dire la sua se sfrutterà al meglio il suo potente servizio e il suo devastante dritto. Infine, il nostro portacolori dovrà fare tantissima attenzione anche alla mina vagante Hurkacz. Il polacco è reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy che gli ha permesso di conquistare un posto per le ATP Finals (a discapito di Jannik Sinner) e sarà sicuramente pronto per tentare l’impresa con tutti i suoi sfidanti.

Ora non ci resta che attendere fino all’inizio del torneo per avere delle importanti risposte. Per Berrettini si prospettano tre partite davvero difficili e ricche di insidie, ma l’obbligo sarà ovviamente quello di provarci fino in fondo. Comunque vada, una cosa è certa: lo spettacolo e le emozioni non mancheranno.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger