Usain Bolt torna a far parlare di sè e non è per questioni legate a ritorni di fiamma in pista. Il fuoriclasse giamaicano, capace di vincere in carriera 8 medaglie d’oro olimpiche e 11 mondiali e unico nella storia ad avere vinto la medaglia d’oro nei 100 metri piani e nei 200 metri piani in tre edizioni consecutive dei Giochi oltre che in tre diverse edizioni delle rassegne iridate, ha espresso una valutazione nel merito della Finale olimpica dei 100 metri a Tokyo.

Colui che detiene il primato mondiale della gara regina e dei 200 metri si è pronunciato sulla gara vinta dall’italiano Marcell Jacobs con il crono di 9″80.

A domanda se lui avrebbe potuto vincere la prova, la risposta è stata la seguente: “Sì, è stato difficile per me guardare quella gara. Quando mi sono ritirato (nel 2017, nota di redazione), il mio allenatore mi aveva detto che i miei avversari non erano più veloci, ma che fossi io più lento. Non l’avevo mai considerato così“, le parole di Bolt (fonte: Ansa).

Considerazioni che, se si guarda alla storia e allo status dell’atleta, si possono comprendere. Tuttavia, con se e con i ma non si fa la storia e Usain lo sa piuttosto bene.

