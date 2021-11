Alcaraz-Korda oggi, Finale NextGen 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi è tempo dell’ultimo verdetto alle Next Gen ATP Finals di Milano: la finale è quella annunciata e preventivata alla vigilia delle semifinali, con il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 2.

Il match sarà l’unico della giornata, nella sessione serale, e scatterà alle ore 21.00. Sarà possibile guardare l’incontro in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis ed in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in streaming gratuito su supertennis.tv.

PROGRAMMA NEXT GEN ATP

Sabato 13 novembre

Centrale

Dalle ore 21:00

(1) Carlos Alcaraz VS (2) Sebastian Korda

Diretta tv su Sky Sport Tennis, SuperTennisTV

Diretta streaming su Sky Go, Now, supertennis.tv

