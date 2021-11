ACI Monza Rally, la RAI proporrà alcune speciali in diretta

RAI Sport ha comunicato che proporrà in diretta alcune prove dell’ACI Monza Rally, ultimo atto del Mondiale 2021. Si decide tra il tempio della velocità e le valli bergamasche il titolo piloti con il gallese Elfyn Evans che è pronto ad impensierire il pluricampione Sebastien Ogier.

A commentare le PS per il pubblico italiano saranno Gianfranco Mazzoni e Andrea Nicoli, coadiuvati da voci tecniche del mondo dei rally. Il primo appuntamento televisivo è previsto giovedì alle 18:30 quando in circuito sarà in corso lo shakedown Pzero, prova che come ricordiamo non è valida ai fini dell’evento.

Venerdì 19 novembre verrà trasmessa su Raisport+HD la diretta della PS Costa Valle Imagna 2, disputata in 22,11 km. La speciale sarà vivibile a partire dalle 11.00, una speciale che di fatto precederà il ritorno dei protagonisti in autodromo per gli impegni pomeridiani

Sabato 20 novembre gli appassionati di rally potranno seguire su Raisport+HD le due PS San Fermo sulle montagne bergamasche di 14,80 km. Alle 7.30 sarà trasmessa in diretta la PS San Fermo 1 mentre alle 12:15 andrà in onda la differita della PS San Fermo.

Tutto terminerà domenica a mezzogiorno con la diretta della Power Stage di 14,62 km, tappa che eleggerà ufficialmente il campione 2021 e chiuderà di fatto un’era per il Mondiale che si prepara per un importante cambio regolamentare in vista del 2022. Alle 17, invece, possibile rivedere in differita sullo stesso canale la Serraglio 1, penultima PS della giornata.

RAI Sport programma ACI Monza Rally

Giovedì 18 novembre

diretta shakedown ore 18.00

Venerdì 19 novembre

Diretta Costa Valle Imagna 2 ore 11.00

Sabato 20 novembre

Diretta San Fermo 1 ore 7.30

Differita San Fermo 2 ore 12.15

Domenica 21 novembre

Diretta Power Stage ore 12.00

Differita Serraglio 1 ore 17.00

Foto: LiveMedia/Nikos Katikis