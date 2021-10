WTA Tenerife, Camila Giorgi si spegne nei momenti chiave e viene sconfitta in semifinale da Osorio Serrano

Dolorosa sconfitta per Camila Giorgi nella semifinale del WTA 250 di Tenerife. L’azzurra è stata sconfitta da Maria Camila Osorio Serrano (numero 63 del ranking) con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e 36 minuti di match. Davvero un peccato per la numero 1 d’Italia che in entrambi i set è stata avanti di un break prima di subire la rimonta della diciannovenne colombiana. Osorio Serrano sfiderà ora in finale la statunitense Ann Li (n. 60 al mondo), uscita vittoriosa oggi dalla partita contro la francese Alize Cornet (n.66 WTA) con un comodo 6-2 6-1. Per Giorgi, invece, sarà importante resettare questa brutta battuta d’arresto per prepararsi al meglio per il WTA di Courmayeur di settimana prossima, ultimo torneo alla quale si è iscritta in questo 2021.

Primo game molto complicato per la numero 63 al mondo che riesce però a salvare ben cinque palle break e si porta sull’1-0. Giorgi serve bene e non fatica sui suoi turni di battuta. Nel quinto game ecco la prima svolta: la colombiana si porta sul 40-15, ma subisce la clamorosa rimonta dell’azzurra si conclude con il break del 3-2 grazie a uno spettacolare rovescio lungolinea. Sembra poter indirizzarsi bene la partita per la nostra portacolori, ma sul 4-2 qualcosa cambia. Osorio Serrano prima recupera il game di battuta dallo 0-30, poi infila un clamoroso filotto di 4 giochi a 0 che le permette di aggiudicarsi il primo set per 6-4.

L’inizio di secondo parziale non vede grandi scossoni. Le due tenniste mantengono i servizi e si arriva velocemente sul 3-3. Nel settimo game arrivano le prime 2 palle break del set per Giorgi, ma l’azzurra non riesce chiudere e subisce il 4-3. L’italiana tiene bene il servizio e si porta sul 4-4, poi nel game successivo strappa finalmente il servizio all’avversaria. Pare tutto apparecchiato per il terzo set, ma l’azzurra sente la pressione e prima subisce il controbreak e poi vede l’avversaria scappare fino all’amarissimo 7-5 finale che chiude la partita.

Guardando le statistiche possiamo osservare i 2 ace della Giorgi contro i 3 della colombiana (2-5 invece il conto dei doppi falli delle due tenniste). Percentuali simili per quanto riguarda i punti vinti con la prima di servizio (70% per l’azzurra e 68% per Osorio Serrano), mentre meglio la numero 63 al mondo con la seconda (50% di punti vinti contro il 33% della nostra portacolori). A creare il solco decisivo, però, sono state sicuramente le 6 palle break salvate (sulle 8 concesse) dalla colombiana contro le 0 (su 4) cancellate dall’azzurra.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events