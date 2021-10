ATP Anversa 2021, il secondo finalista è Diego Schwartzman: battuto Jenson Brooksby

La seconda semifinale del torneo di Anversa 2021 di tennis (di categoria ATP 250), ovvero lo European Open, in corso sul cemento indoor belga, si è appena conclusa: domani a sfidare nell’ultimo atto Jannik Sinner, testa di serie numero 1, sarà l’argentino Diego Schwartzman, numero 2 del seeding, che ha battuto il qualificato statunitense Jenson Brooksby per 6-4 6-0 in un’ora e 26 minuti.

Nel primo set lo statunitense va subito in difficoltà al servizio ma salva due palle break nel primo game. L’argentino però strappa la battuta, addirittura a zero all’avversario. Schwartzman scappa sul 3-1 ma subisce il controbreak nel sesto game per il 3-3. Il numero 2 del tabellone, però, dal 4-4 vince otto degli ultimi nove punti giocati e chiude sul 6-4.

Nella seconda partita, invece, non c’è storia, con lo statunitense che vince appena sette punti in sei giochi, perdendo i tre turni in battuta sempre a quindici. Schwartzman vola così senza problemi verso il severissimo 6-0 finale che regala l’ultimo atto al sudamericano.

Le statistiche sono tutte per Schwartzman, che vince 61 dei 98 punti giocati, convertendo cinque delle nove palle break costruite e cancellandone quattro delle cinque concesse. Lo statunitense tiene soltanto tre volte la battuta e solo in due occasioni non concede break point.

RISULTATO 23 OTTOBRE

Diego Sebastian Schwartzman batte Jenson Brooksby 6-4 6-0

Foto: LaPresse