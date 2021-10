Niente da fare per la wild card Lucrezia Stefanini nel primo turno del WTA 250 di Tenerife. Sul cemento spagnolo l’azzurra (n.188 del ranking) è stata superata da Mayar Sherif (n.64 WTA) con il punteggio di 6-2 6-0 al termine di un match che lascia poco spazio ai commenti. L’egiziana ora affronterà al secondo turno la vincente dell’incontro tra la testa di serie numero 1, l’ucraina Elina Svitolina (n.6 al mondo), e la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.63 WTA).

La partita comincia con due game veloci, poi Stefanini si porta sullo 0-40 e ha la chance per andare sul 2-1. Sherif reagisce bene, annulla 4 break point e si salva aggiudicandosi un game davvero insidioso. Passata la paura, l’egiziana si scioglie completamente e riesce a conquistare il break che permette l’allungo decisivo. L’azzurra infatti perde completamente la fiducia nei suoi colpi ed è costretta a cedere il primo set per 6-2.

Ad inizio secondo parziale si spera in una risposta da parte dell’italiana, ma la numero 64 al mondo è superiore e lo dimostra ancora in modo netto. Stefanini ha l’unica possibilità per dare una piccola svolta al match nel terzo game, ma non riesce a sfruttare la palla break del possibile 1-2. Per l’egiziana diventa così tutto facile fino al 6-2 6-0 conclusivo, che le consente di accedere al secondo turno dopo un’ora e 16 minuti di gioco.

Enormi le differenze delle due tenniste con i punti vinti con la prima e la seconda in campo (27/38-7/10 per Sherif, 15/33-8/18 per la numero 188 WTA). Per l’egiziana è inoltre da sottolineare la grande solidità nei momenti chiave che le ha permesso di annullare ben 6 palle break su 6 (contro le 6/11 cancellate dall’italiana). A fine match i punti totali sono stati 62 per la numero 64 al mondo e 37 per Stefanini.

