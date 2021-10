WTA Indian Wells 2021, ribaltoni agli ottavi: fuori Swiatek, Krejcikova e Svitolina

Giornata di ottavi di finale per il WTA 1000 di Indian Wells, ma ciò che succede in California ha i contorni del cataclisma tennistico. Escono di scena le numero 2, 3 e 4 del tabellone, nonché la finalista degli US Open, mentre gli Stati Uniti si ritrovano con due padrone di casa ai quarti di finale, un risultato senz’altro inatteso da quelle parti.

Oltre che della caduta della polacca Iga Swiatek, in questo torneo è possibile parlare di un segnale lanciato dalla lettone Jelena Ostapenko, che quando trova la settimana giusta è difficile da fermare. Lo dimostra ancora una volta in quest’occasione: 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti per arrivare per la prima volta ai quarti in un torneo che ha giocato una volta sola prima d’ora. E sarà quarto a sorpresa, perché dall’altra parte ci sarà la potenza di Shelby Rogers: l’americana viene a capo in rimonta della canadese Leylah Fernandez nel confronto più combattuto del martedì.

Nessun altro match, infatti, si conclude in tre set, ma due di essi regalano grosse sorprese. Anzi, uno è clamoroso per come si conclude: l’altra USA Jessica Pegula lascia soltanto due game in un’ora e 8 minuti all’ucraina Elina Svitolina, mai in grado di darle fastidio; ci sarà ora la sfida con Victoria Azarenka, vincitrice del derby bielorusso con Aliaksandra Sasnovich.

Ma non finisce qui: anche la numero 3, la ceca Barbora Krejcikova, saluta Indian Wells, sconfitta dalla ritrovata solidità di Paula Badosa. La spagnola prevale per 6-1 7-5 e troverà nei quarti colei che ora è diventata la testa di serie più alta a sopravvivere nel torneo, la tedesca Angelique Kerber. Tra le cadute varie delle nuove leve, lei, con i suoi 33 anni, resiste, continua a dar seguito a una buona stagione e batte l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-4 6-1. Per andare alle Finals, o per lottare per questo le servirebbe un colpo grosso, però: una finale o la vittoria.

A proposito di WTA Finals, chi al momento avrebbe garantito l’ottavo posto è la tunisina Ons Jabeur, che continua a macinare bel gioco non concedendo niente alla russa Anna Kalinskaya (doppio 6-2). Ancora più importante il successo dell’estone Anett Kontaveit, che pone fine in modo molto brusco alla corsa della brasiliana Beatriz Haddad Maia, giustiziera di Karolina Pliskova, e la batte per 6-0 6-2.

Diamo ora uno sguardo ai precedenti in materia di quarti di finale: Kontaveit-Jabeur 1-2, Badosa-Kerber confronto inedito, Azarenka-Pegula 1-1, Rogers-Ostapenko 0-2.

WTA 1000 INDIAN WELLS 2021: OTTAVI DI FINALE

Kontaveit (EST) (18)-Haddad Maia (BRA) (LL) 6-0 6-2

Jabeur (TUN) (12)-Kalinskaya (RUS) 6-2 6-2

Badosa (ESP) (21)-Krejcikova (CZE) (3) 6-1 7-5

Kerber (GER) (10)-Tomljanovic (AUS) 6-4 6-1

Azarenka (BLR) (27)-Sasnovich (BLR) 6-3 6-4

Pegula (USA) (19)-Svitolina (UKR) (4) 6-1 6-1

Rogers (USA)-Fernandez (CAN) (23) 2-6 6-1 7-6(4)

Ostapenko (LAT) (24)-Swiatek (POL) (2) 6-4 6-3

Foto: LaPresse