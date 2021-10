WTA Courmayeur 2021, Jasmine Paolini esce in semifinale

Il penultimo turno del torneo WTA Courmayeur 2021 di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Courmayeur Ladies Open, proseguito sul cemento indoor valdostano, ha visto l’eliminazione in semifinale di Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, che è stata battuta dalla croata Donna Vekic, che si è imposta per 6-2 6-0 in un’ora e quattro minuti.

Nel primo set Paolini subisce il break nel secondo game e va sotto 0-3, poi tiene il servizio e centra il controbreak, portandosi sul 2-3 40-15. Sembra l’inizio della risalita, invece si spegne la luce per l’azzurra, che subisce un nuovo break, va sotto 2-5 e poi cede il parziale sul punteggio di 6-2 dopo 34 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra manca due palle break nel gioco d’apertura, poi firma la resa: Paolini perde il servizio prima a trenta e poi a quindici, ritrovandosi ben presto sotto per 0-5. Un lunghissimo sesto game alla fine premia ancora la croata, che chiude sul 6-0 in 30 minuti.

Le statistiche indicano come Vekic vinca 22 punti in più dell’avversaria, 58 contro 36, ma soprattutto come sia più cinica sulle palle break, dato che ne converte 6 su 10, riuscendo invece a cancellarne 2 delle 3 concesse. Per Vekic in finale la danese Clara Tauson.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange