WTA Courmayeur 2021: Donna Vekic e Clara Tauson in finale, Jasmine Paolini nettamente sconfitta

Una semifinale lottata, l’altra chiusa in modo netto. Così si può riassumere il WTA 250 di Courmayeur per quel che concerne le due partite che qualificavano all’atto conclusivo del torneo in Valle d’Aosta, entrato in calendario in corso d’opera e diventato il terzo evento italiano nel circuito femminile dopo il 1000 di Roma e il 250 di Parma.

Della sconfitta di Jasmine Paolini contro una validissima versione della croata Donna Vekic (6-2 6-0) c’è ben poco da dire: un completo dominio da parte di una giocatrice che sta da tempo cercando di rilanciare validamente le proprie ambizioni. L’azzurra, in ogni caso, può godersi la migliore stagione della carriera fino ad ora, con il muro delle prime 50 vicinissimo.

La semifinale più intensa è stata la prima, quella tra la russa Liudmila Samsonova e la danese Clara Tauson, con quest’ultima uscita vincitrice. Lo spettacolo è stato intenso, vero, con Samsonova in grado di vincere il primo set per 6-4. Ha però mancato diverse occasioni: il break sul 3-2 nel secondo set restituito subito e soprattutto i due match point mancati nel lunghissimo tie-break del secondo parziale. Il terzo va a Tauson per mezzo di una rimonta partita da sotto 3-1 nel set decisivo e tramutatasi nel 4-6 7-6(8) 6-4 in due ore e mezza abbondanti.

Domani, dunque, una finale dai contenuti tecnici ben più che visibili, e che Courmayeur merita per lo sforzo compiuto al fine di portare un torneo sul veloce in Italia a diversi lustri di distanza dall’ultima volta.

