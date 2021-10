Volley, SuperLega: Trento schianta Civitanova nel big match! Modulo 3 schiacciatori: la capolista vola, la Lube affonda

Una scatenata Trento ha sconfitto Civitanova nel big match della terza giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici, che settimana scorsa avevano alzato al cielo la Supercoppa Italiana, hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico e hanno surclassato i Campioni d’Italia in un incontro che per lunghi tratti è parso senza storia. I padroni di casa si sono imposti per 3-1 (25-16; 21-25; 25-11; 26-24), ma il parziali di primo e terzo set sono eloquenti: 25-16 e 25-11 in favore di una Itas semplicemente scatenata, capace poi di chiudere i conti ai vantaggi di una vibrante quarta frazione dopo 100 minuti di gioco.

Trento ha così infilato la terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione e si conferma al comando della classifica generale, con due punti di vantaggio su Piacenza e tre su Perugia (ma i Block Devils hanno osservato il turno di riposo, dunque hanno disputato una partita in meno). I vice campioni d’Europa hanno adottato ancora una volta l’ormai celebre modulo con “tre schiacciatori” che sta sorprendendo tutte le avversarie e sta facendo decisamente la differenza: Daniele Lavia finto opposto (11 punti), Alessandro Michieletto magico top scorer di banda (21 punti, 60% in fase offensiva) affiancato dal bulgaro Matey Kaziyski (17 punti con 4 aces e il 62% in fase offensiva per il capitano). Il regista Riccardo Sbertoli è riuscito a mandare in doppia cifra anche i centrali Srecko Lisinac (12 punti, 5 muri) e Marko Podrascanin (10, 3 stampatone).

I cucinieri, incappati addirittura nella terza sconfitta consecutiva (due in campionato, inframezzate da quella nella semifinale di Supercoppa contro Monza), sono addirittura inchiodati al sesto posto in classifica, a -5 dagli avversari di oggi. Si fa sentire l’assenza dell’infortunato Ivan Zaytsev, oggi non ha giocato nemmeno Osmany Juantorena. I migliori in campo sono stati lo schiacciatore Ricardo Lucarelli (18 punti) e il centrale Robertlandy Simon (15, 4 muri), doppia cifra anche per Herréra Yant (12) e Gabi Garcia (10, 3 aces).

Padova ha invece sconfitto Ravenna per 3-2 (25-14; 23-25; 25-18; 21-25; 15-8), infila il secondo successo consecutivo e si issa addirittura al quarto posto in classifica con cinque punti all’attivo (in attesa di Monza-Taranto). A trascinare i padroni di casa sono stati l’opposto Linus Weber (23 punti), lo schiacciatore Mattia Bottolo (13) e il centrale Marco Vitelli (6 muri per 11 punti complessivi). I romagnoli, penultimi in classifica e ancora a secco di successi, hanno provato ad aggrapparsi a Marko Vukasinovic (12) e Niels Klapwijk (14).

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace