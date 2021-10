Si sono appena concluse le tre partite del pomeriggio valevoli per la sesta giornata della Serie A 2021-2022 di basket. Grande divertimento in questi match che hanno visto vincere Milano, Brescia e Trento contro rispettivamente Sassari, Fortitudo Bologna e Pesaro.

Al Mediolanum Forum di Assago l’inizio è tutto a favore della squadra di casa. Nonostante i 6 punti di Eimantas Bendzius, infatti, il trio Sergio Rodriguez-Nicolò Melli-Gigi Datome prende per mano i meneghini e li conduce sul 18-6. Sassari finalmente si sveglia dopo i primi cinque minuti davvero sottotono e grazie a una buona reazione di squadra accorcia al -7 sul finire di primo quarto (22-15). Dopo la breve pausa, una tripla di Treier e una di Logan aiutano la squadra ospite ad andare sul -5 (30-25). Potrebbe essere il momento perfetto per ricucire completamente lo strappo, ma la squadra di Messina non ci sta e risponde da grande squadra fino ad arrivare al +12 di fine primo tempo (42-30). Al rientro dall’intervallo, Sassari sparisce completamente dal campo e Milano ne approfitta per prendere il largo. 6 punti di uno scatenato Troy Daniels aiutano i lombardi a piazzare un altro parziale di 18-6 che chiude praticamente i giochi a fine terzo quarto (60-36). Gli ultimi dieci minuti sono di pura gestione per i ragazzi di Messina che, grazie alla coppia Mitoglou-Daniels (autrice complessivamente di 14 punti nell’ultimo periodo), riescono addirittura ad aumentare il vantaggio fino al clamoroso 79-50 finale che fa volare Milano in vetta alla classifica. I top scorer del match sono proprio Mitoglou e Daniels, entrambi con 16 punti (da segnalare anche i 10 rimbalzi del numero 24 di casa).

Nella seconda partita del pomeriggio l’inizio è molto equilibrato tra Brescia e Fortitudo Bologna. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, uno scatenato Mitrou-Long prende in mano la situazione e, con i suoi 11 punti, conduce i compagni sul 26-18 di fine primo quarto. L’apertura di secondo parziale non vede grandi scossoni fino al 33-25, poi la squadra di casa compie un altro strappo e vola sul +16 a metà quarto (43-27) soprattutto grazie ai 5 punti in rapida successione di Lee Moore. La partita prosegue con la Fortitudo che cerca un modo per rientrare, ma a giocare meglio è decisamente Brescia che riesce ad allungare ancora con le triple di Della Valle e Mitrou-Long fino al +20 di fine primo tempo (59-39). Al rientro dagli spogliatoi non cambia il binario del match: nonostante i 13 punti della coppia Jabril Durham-Geoffrey Groselle, i ragazzi di Alessandro Magro gestiscono egregiamente il vantaggio e chiudono il terzo quarto in vantaggio di 21 punti (77-56). I restanti minuti sono pura amministrazione da parte della squadra di casa che in scioltezza vince 97-81 conquistando così il terzo successo in campionato. Top scorer del match Mitrou-Long con ben 25 punti.

Nell’ultimo match del pomeriggio è Pesaro a partire forte con 3 triple e un parziale di 15-6. Trento non ci sta e reagisce con i 5 punti di Andrea Mezzanotte che riportano l’incontro in equilibrio sul finire di primo quarto (17-15). Dopo il breve break, a rientrare meglio in campo sono sicuramente gli ospiti che, con 12 punti della coppia Toto Forray-Diego Flaccadori, si portano addirittura sul +13 di fine primo tempo (27-40). Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Luca Banchi rientrano in partita grazie allo scatenato allo scatenato Carlos Delfino che riporta vicini i compagni fino al -8 di fine terzo parziale (53-61). Gli ultimi dieci minuti sono una girandola di emozioni. La squadra di casa riesce a riportarsi sul -3 a 2 minuti dal termine (70-73). Si prospetta dunque un finale in volata, ma Flaccadori non ci sta. Il numero 12 ospite sale in cattedra e si prende la scena con i 6 punti che portano Trento in trionfo sul 75-79. I migliori realizzatori del match sono proprio Flaccadori per gli ospiti con 18 punti e Delfino per Pesaro con 24 punti

I TABELLINI DELLE PARTITE

A/X ARMANI EXCHANGE MILANO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-50 (22-15, 20-15, 18-6, 19-14)

Milano: Melli 5, Grant 10, Rodriguez 6, Leoni ne, Tarczewski 2, Ricci 7, Biligha 4, Hall 3, Mitoglou 16, Daniels 16, Datome 10

Sassari: Logan 10, Clemmons 2, Gandini ne, Devecchi ne, Treier 5, Burnell 10, Bendzius 10, Mekowulu 4, Gentile 2, Battle, Diop 7, Borra ne

GERMANI BRESCIA – FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 97-81 (26-18, 33-21, 18-17, 20-25)

Brescia: Gabriel 13, Moore 10, Mitrou-Long 25, Petrucelli 3, Della Valle 12, Eboua 6, Parrillo 1, Cobbins 4, Biatcha, Burns 13, Laquintana 7, Moss 3

Fortitudo Bologna: Ashley 11, Aradori 16, Mancinelli 12, Durham 10, Procida 2, Benzing 11, Manna ne, Richardson 8, Baldasso 3, Groselle 8

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 75-79 (17-15, 10-25, 26-21, 22-18)

Pesaro: Drell, Moretti 3, Tambone 4, Mujakovic , Camara 2, Zanotti, Sanford 8, Larson 18, Demetrio 8, Delfino 24, Jones 8

Trento: Bradford 5, Williams 2, Reynolds 12, Conti, Forray 15, Flaccadori 18, Saunders 5, Mezzanotte 8, Ladurner, Caroline 14

Credit: Ciamillo