Volley, SuperLega: Monza liquida Taranto e sale al terzo posto. Grozer firma 22 punti

Monza ha schiacciato Taranto per 3-0 (25-18; 25-23; 25-18) nel posticipo della terza giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I brianzoli si sono imposti comodamente di fronte al proprio pubblico, soffrendo soltanto nel secondo set contro i neopromossi pugliesi.

I ragazzi di coach Massimo Eccheli, che domenica scorsa avevano perso la Finale della Supercoppa Italiana contro Trento (dopo aver battuto Civitanova in semifinale), hanno conquistato la seconda vittoria in campionato e si sono issati al terzo posto in classifica, con gli stessi punti di Piacenza (seconda in virtù di un maggior numero di successi) e a due lunghezze di distacco dalla capolista Trento.

I padroni di casa hanno espresso un buon gioco complessivo, facendo capire di poter ambire a un ruolo da protagonista in questa annata agonistica. Gli ospiti cedono nettamente dopo che avevano espugnato Ravenna prima della sosta e restano in nona posizione con tre punti all’attivo.

Prestazione pregevole da parte dell’opposto Georg Grozer (22 punti, 4 muri, 74% in attacco), ben spalleggiato dallo schiacciatore Donovan Dzavoronok (14, 3 aces), 5 sigilli per il centrale Gianluca Galassi. Nessun uomo in doppia cifra tra le fila di Taranto, i migliori sono stati l’opposto Giulio Sabbi (9 punti) e il martello Luigi Randazzo (8).

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli