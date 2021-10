LIVE Roma-Milan 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: Ibrahimovic e Kessié firmano le reti della vittoria. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.55 Ecco le pagelle:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5; Karsdorp 5 (dall’80’ Shomurodov 6), Mancini 7, Ibanez 4.5, Vina 5.5 (dal 68′ Carles Perez 6.5); Cristante 6, Veretout 5.5; Zaniolo 6.5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5 (dal 46′ Afena-Gyan 6); Abraham 5 (dal 63′ El Shaarawy 7). All. José Mourinho 5.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 7; Calabria 6.5, Kjaer 7, Tomori 7, Theo Hernandez 4.5; Kessie 7.5, Bennacer 6 (dal 76′ Tonali 6); Saelemaekers 5.5 (dal 68′ Ballo-Toure 6), Krunic 6 (dal 76′ Bakayoko 6), Leao 6.5 (dal 76′ Romagnoli 6); Ibrahimovic 8 (dal 58′ Giroud 5). All. Stefano Pioli 7.

22.50 Partita che dopo l’espulsione di Theo Hernandez (che salta il derby) cambia completamente, non basta però la rete dell’ex El Shaarawy per far raggiungere il pareggio. Milan in testa alla classifica con il Napoli.

96′ Finisce la partita, Roma-Milan 1-2.

94′ Gooooooooooooooool, El Shaarawyyyyyyyyyyyyyyyyy, dal limite dell’area trova la rete sul secondo palo, Roma-Milan 1-2.

92′ Destro di Mancini che viene respinto da Tatarusanu.

90′ Ci saranno sei minuti di recupero.

88′ Veretout da fuori non trova lo specchio della porta.

86′ Colpo di testa di Zaniolo che non trova la porta.

84′ Giallo per Kessié, fallo su Zaniolo.

82′ Fuori Karsdrop e dentro Shomurodov nella Roma.

80′ Zaniolo con il sinistro impegna Tatarusanu.

78′ Fuori Bennacer, Krunic e Leao, dentro Romagnoli, Bakayoko e Tonali nel Milan.

76′ Punizione di Pellegrini che non trova Zaniolo.

74′ Tiro di El Shaarawy che si spegne nelle mani di Tatarusanu.

72′ Fuori Vina e dentro Carles Perez nella Roma.

70′ Fuori Saelemaekers e dentro Ballo-Touré nel Milan.

68′ ESPULSO Theo Hernandez per doppia ammonizione, Milan in dieci.

66′ Fuori Abraham e dentro El Shaarawy nella Roma.

64′ Fuori Ibrahimovic e dentro Giroud nel Milan.

62′ Roma che non riesce a reagire sul campo.

60′ Goooooooooooooooool, Kessiéééééééééééééééééé, il mediano rossonero spiazza Rui Patricio, Roma-Milan 0-2.

58′ RIGORE per il Milan, Ibanez tocca Ibrahimovic prima del tiro.

56′ Ibrahimovic ancora colto in fuorigioco, Roma che rischia il raddoppio.

54′ Rete in fuorigioco di Ibrahimovic, millimetrica la situazione al Var.

52′ Giallo per Mancini che stende Leao.

50′ Felix Afena è considerato da Mourinho un predestinato, mezza punta di assoluta qualità.

48′ Felix Afena-Gyan entra al posto di Mkhitaryan nella Roma.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.40 Roma che non riesce a mantenere il possesso del pallone nonostante le occasioni di Pellegrini, Milan che gioca e trova la rete con una punizione di Ibrahimovic che sfrutta una indecisione di Rui Patricio.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Roma-Milan 0-1.

43′ Colpo di testa di Cristante che non trova la porta.

41′ Giallo per Theo Hernandez, trattenuta su Zaniolo.

39′ Milan che in mischia rischia ancora di firmare il raddoppio.

37′ Rete in fuorigioco di Leao per una sfonda di Ibrahimovic in offside.

35′ Roma leggermente in confusione dopo la rete dello svedese del Milan.

33′ Giocano in verticale Bennacer e Kessié a centrocampo.

31′ Roma che prova una reazione d’orgoglio.

29′ Bennacer dalla distanza non trova la porta.

27′ Goooooooooooooooooooooool, Ibrahimovicccccccccccccccccccccc, punizione perfetta di Ibrahimovic che si insacca sul secondo palo, Roma-Milan 0-1.

25′ Giallo per Karsdrop che stende Leao.

23′ Abraham in profondità ma viene fermato da Kjaer.

21′ Kessié e Zaniolo molto attivi in questo primo tempo.

19′ Milan che giostra il comando della partita mentre la Roma prova gli strappi in contropiede, la partita si può sbloccare in qualsiasi momento.

17′ Tiro di Ibrahimovic che finisce alto sopra la traversa.

15′ Partita che diventa spettacolare, entrambe le squadre vogliono vincere.

13′ Straordinaria sgroppata sulla fascia di Karsdrop che serve Pellegrini che con il collo del piede non trova il secondo palo.

11′ Calabria per Leao che con il piatto spreca una buona occasione.

9′ Giallo per Zaniolo, proteste per un mancato calcio d’angolo.

7′ Conclusione di Kessié che non trova la porta per un soffio.

5′ Possesso palla prolungato del Milan.

3′ Sinistro di Pellegrini che sfiora il primo palo dopo un cross basso di Vina.

1′ Inizia la partita!

20.44 Entrano in campo le due squadre!

20.41 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre.

20.38 Dopo una serie di quattro successi consecutivi contro il Milan in Serie A tra il 2016 e il 2017, la Roma ha vinto solamente una delle ultime sette sfide con i rossoneri (2 pareggi, 4 sconfitte).

20.35 La Roma ha perso l’ultima partita casalinga contro il Milan in Serie A e non perde due gare interne di fila contro i rossoneri dal 2005.

20.32 In tutte le precedenti nove occasioni, nell’era dei tre punti a vittoria, in cui la Roma ha vinto almeno sei delle prime 10 gare di Serie A, ha poi chiuso il campionato nei primi tre posti della classifica (attualmente sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte).

20.28 Sia il Milan che il Napoli hanno vinto nove delle prime 10 gare stagionali in questo campionato: solo in quattro occasioni una squadra ha ottenuto 10 successi nelle prime 11 in tutta la storia della Serie A (la Juventus nel 2005/06, la Roma nel 2013/14, il Napoli nel 2017/18 e la Juventus nel 2018/19).

20.25 Il Milan può diventare la terza squadra nella storia della Serie A ottenere un bottino di 15 successi in trasferta in un singolo anno solare, dopo il Napoli nel 2017 (18) e la Juventus nel 2018 (15).

20.20 Mourinho punta sempre su i suoi titolari, nessuna variazione per il tecnico portoghese.

20.15 Nonostante il recupero dal Covid, Brahim Diaz parte dalla panchina. Titolare Krunic.

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta di Roma-Milan posticipo serale di Serie A Tim.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Roma-Milan match di Serie A Tim 2021/2022, Mourinho allo scontro diretto contro il Milan per rientrare nella corsa scudetto.

Roma con l’undici titolare di José Mourinho, che non dovrebbe operare variazioni rilevanti. Davanti al portiere Rui Patricio ci saranno dunque a destra Karsdorp, Mancini, Ibanez e a sinistra Vina. Coppia centrale di mediana a centrocampo formata da Cristante e Veretout, con il trio di trequartisti Zaniolo–Pellegrini–Mkhitaryan dietro all’unico centravanti Abraham.

Milan con il dubbio offensivo del centravanti Ibrahimovic-Giroud, ma a spuntarla dovrebbe essere lo svedese dal primo minuto. Recuperati dal Covid sia Theo Hernandez che Brahim Diaz, entrambi in campo dal primo minuto come titolari. A centrocampo, Kessié, Tonali e Bennacer si giocano due maglie: l’italiano dovrebbe andare in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI Roma-Milan

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

Foto: Lapresse.