Volley, SuperLega 2021-2022: 3a giornata. Primo sigillo per Modena davanti ai tremila del PalaPanini: 3-0 a Vibo

La Leo Shoes Modena torna a riabbracciare il proprio pubblico dopo quasi due anni e festeggia con i tremila del PalaPanini la prima vittoria della stagione, un convincente 3-0 contro una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che, nonostante il risultato, ha messo a più riprese in difficoltà la forte squadra di casa. Bruno, Abdel-Aziz e Ngapeth decisivi in casa gialloblù ma l’eroe a sorpresa è il giovane centrale Sanguinetti, protagonista di una partita di alto spessore. Dall’altra parte Saitta su tutti ma bene anche i due brasiliani Mauricio Borges e Douglas. Non mancano però i rimpianti in casa calabrese per l’andamento di secondo e terzo set in cui la Tonno Callipo era avanti (anche nettamente nel terzo) e non è riuscita a capitalizzare il vantaggio.

La Leo Shoes PerkinElmer vuole omaggiare il proprio pubblico e parte subito forte con i bombardieri gialloblù che mettono in difficoltà Vibo Valentia. Gli emiliani scattano avanti 14-10 nel primo parziale e mantengono la distanza di sicurezza fino al 25-20 che regala loro l’1-0, con Abdel-Aziz che chiude con l’89% in attacco a sancire una delle sue frequenti serate di grazia.

Avvio di secondo set con le due squadre che si equivalgono e non riescono mai a conquistare un vantaggio superiore ai due punti fino al 18 pari. Un errore di Leal regala il break a Vibo: 18-20. I calabresi si portano avanti 21-23 ma perdono un’occasione per conquistare il set ball e poi si inceppa Nishida (attacco fuori e murato) e Modena mette il naso avanti (24-23). Primo set ball annullato da Nishida ma il PalaPanini fa la differenza e ci pensa Abdel-Aziz a completare la rimonta per il 26-24 nella bolgia generale.

Niente contraccolpo psicologico per la Tonno Callipo che parte fortissimo nel terzo set e si trova subito avanti 4-1. I calabresi pigiano sull’acceleratore e si trovano avanti 9-5 e 15-11 con Douglas e Mauricio sugli scudi. Abdel-Aziz da seconda linea, il doppio muro di Sanguinetti e l’ace di Ngapeth riportano minacciosamente sotto Modena (17-17). L’ace del figlio d’arte Sala porta Modena avanti 20-18 ed è lo strappo decisivo, perché i modenesi non si fanno più riavvicinare e si impongono 25-22.

Top scorer dei modenesi è Ngapeth con 19 punti, seguito da Abdel-Aziz con 17 e Leal con 10. Per Vibo Nishida ha messo a segno 13 punti, 11 a testa per Mauricio e Douglas.

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini