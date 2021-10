LIVE Tortona-Virtus Bologna 93-76, Serie A basket in DIRETTA: crolla la squadra di Scariolo, è festa Tortona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Vince, dunque, Tortona che supera 93-76 la Virtus Bologna e conquista il successo nel secondo anticipo della sesta giornata della Serie A di basket.

93-76 Tripla di Filloy che chiude ufficialmente il match!

90-76 Canestro di Daum

88-76 Tre su tre ai liberi per Mannion e Virtus che torna a -12

88-73 Tripla di Mannion, ultime speranze per gli ospiti

88-70 Tripla di Weems, l’unico che ancora ci prova in casa Virtus Bologna

88-67 Canestro di Cannon e padroni di casa che superano il +20!

86-67 Zero su due ai liberi per Jaiteh!

86-67 Tripla di Wright e Tortona è a +19 a cinque dalla fine!

83-67 Canestro di Cain

81-67 Si sblocca la Virtus con Weems

81-65 Tripla di Filloy e Tortona scappa via con un 11-0 di parziale in questo quarto!

78-65 Canestro di Cannon dopo tre palloni persi di fila per la Virtus, ancora a secco dopo tre minuti del quarto

76-65 Tavernelli ruba palla a Teodosic e tripla di Mascolo!

Si chiude un terzo quarto dove Tortona soffre, Bologna prova ad annullare il gap, ma resistono i padroni di casa nonostante uno scatenato Weems che chiudono il quarto con un parziale negativo di 22-29.

73-65 Tripla di Tavernelli!

70-65 Due su due ai liberi per Teodosic

70-63 Due su due di Macura ai liberi

68-63 Due su due ai liberi per Cordinier

68-61 Ancora una tripla di Weems! 23 punti per lui!

68-58 Canestro di Macura

66-58 Canestro di Jaiteh

66-56 Libero a segno per il gioco da 4 punti e nuovo +10 per i padroni di casa

65-56 Tripla di Tavernelli che riallunga per Tortona! E fallo subito

62-56 Canestro di Mannion e Virtus che rientra prepotentemente in partita

62-54 Contropiede e canestro di Weems e timeout Tortona che è sul +8

62-52 Uno su due ai liberi per Hervey

62-51 Canestro di Macura

60-51 Uno su due ai liberi per Weems

60-50 Due su due ai liberi per Wright

58-50 Ancora una tripla di Weems!

58-47 Tripla di Weems!

58-44 Canestro di Mascolo, mentre in casa Virtus terzo fallo di Teodosic

56-44 Canestro di Hervey

56-42 Tripla di Daum!

53-42 Si sblocca Tortona con Jaiteh

51-42 Canestro di Mannion e Virtus che con un parziale di 6-0 torna in singola cifra di svantaggio

51-40 Schiacciata di Jaiteh

51-38 Canestro di Weems

Si chiude il primo tempo a Casale Monferrato e si chiude soprattutto un secondo quarto che ha visto Tortona imporsi con un parziale monstre di 31-14.

51-36 Tripla di Tavernelli e +15 Tortona!

48-36 Canestro di Teodosic

48-34 Canestro di Mascolo

46-34 Canestro di Mannion che prova a sbloccare la Virtus

46-32 Tripla di Macura, Virtus che fatica tantissimo in difesa sotto canestro

43-32 Tripla di Mascolo! Tortona vola in doppia cifra di vantaggio!

40-32 Due su due ai liberi per Wright

38-32 Canestro di Cain e +6 Tortona!

36-32 Uno su due ai liberi per Mannion

36-31 Palla persa Virtus e Daum non perdona!

34-31 Canestro di Cain

32-31 Canestro di Weems

32-29 Canestro di Filloy

30-29 Risposta di Macura da oltre l’arco!

27-29 Tripla di Teodosic!

27-26 Canestro di Cain

25-26 Tripla di Alibegovic!

25-23 Canestro di Cannon

23-23 A segno il libero e pareggio di Tortona

22-23 Canestro di Macura che subisce anche fallo!

20-23 Uno su due si liberi per Alibegovic

Piccola curiosità: dopo il canestro iniziale di Mascolo, tutti i punti di Tortona portano la firma di Daum (12) e Wright (6)

20-22 Canestro di Wright che chiude il primo quarto

18-22 Canestro di Daum, che è già in doppia cifra dopo 9 minuti di gioco

16-22 Due su due ai liberi per Cordinier e riallunga la Virtus

16-20 Canestro di Weems

16-18 Ancora Daum! Nove punti per il numero 24 di Tortona

14-18 Due su due ai liberi per Teodosic che dà la scossa ai suoi

14-16 Tripla di Daum! Tortona torna a -2

11-16 Uno su due ai liberi per Wright

10-16 Canestro di Wright

8-16 Timeout Tortona dopo l’allungo ospite

8-16 Ancora un assist di Mannion e tripla di Weems e +8 per la Virtus

8-13 Ancora un canestro di Jaiteh su assist di Mannion

8-11 Assist di Mannion e canestro per Jaiteh

8-9 Dopo una serie di palle perse da entrambe le parti è Daum a segnare

6-9 Canestro di Mannion

6-7 Risponde per Tortona Daum

4-7 Canestro di Hervey e primo allungo Virtus

4-5 Ancora Teodosic a canestro

4-3 Canestro di Wright

2-3 Subito tripla di Teodosic!

2-0 Primo canestro del match è di Mascolo

0-0 Partito il match a Casale Monferrato

19.55 Squadre in campo a Casale Monferrato e pronte per la palla a due.

19.50 Bologna, dunque, che deve inseguire l’A|X Armani Exchange Milano a punteggio pieno, mentre Tortona attualmente è decima con due successi e 4 punti in classifica.

19.40 Primo ko stagionale per la Virtus Segafredo Bologna lo scorso weekend, con la sconfitta per 92-89 in casa del GeVi Napoli Basket.

19.35 La Derthona Basket Tortona arriva all’appuntamento dopo il netto ko per 88-57 in casa dell’Allianz Pallacanestro Trieste.

19.30 Buona sera a tutti per la diretta live di Tortona-Virtus Bologna, match valevole come sesta giornata della Serie A di basket 2021-22.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della Serie A di basket tra Tortona e Virtus Bologna, valevole per la sesta giornata del torneo.

La Virtus Segafredo Bologna arriva a Tortona dopo il ko a sorpresa subito contro il Gevi Napoli, l’altra neopromossa assieme ai piemontesi ed è obbligata a essere corsara per riprendere la corsa in scia all’Olimpia Milano. Sconfitta anche per Tortona lo scorso weekend, con i piemontesi battuti nettamente da Trieste e che devono ritrovare fiducia in loro stessi dopo il -31 di una settimana fa per riprendere il percorso più che positivo in questo avvio di stagione.

Per il Derthona migliori marcatori sono Mike Daum, Chris Wright e Cain Tyler, tutti con una media di oltre 10 punti a partita in questo avvio di campionato, con Tyler anche miglior rimbalzista con oltre 10 rimbalzi a partita, e Wright che ha all’attivo anche quasi 5 assist a partita. Sono ben cinque, invece, i giocatori Virtus in doppia cifra in avvio stagione, da Weems ad Alibegovic, passando per Sampson, Hervey e Belinelli, mentre Teodosic e Pajola sono le armi più pericolose quando si parla di assist.

La sfida tra Tortona e Bologna inizierà alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

