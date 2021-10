Nell’anticipo della quinta giornata di Serie A1 femminile, la Reala Mutua Feneri Chieri vince per 3-1 sul campo della Delta Despar Trentino. Le piemontesi salgono così a 9 punti, nelle zone veramente alte della classifica. Per Trento invece, una battuta d’arresto in un comunque positivo inizio di stagione.

Inizio di primo set molto convincente le trentine si sono lasciate rimontare e poi anche superare sul 22-23. Dal sorpasso nasce un finale all’insegna dello spettacolo e dell’equilibrio, che vede trionfare le padrone di casa con il punteggio di 32-30, con Chieri che finisce per pagare caro i troppi errori punto (12 nel solo primo parziale).

Reazione di forza per le piemontesi nel secondo set che, nella fase centrale del parziale, riescono a scavare un solco importante rispetto alle avversarie portandosi anche sul 12-21. Nonostante ancora qualche errore di troppo in fase di attacco, Chieri riesce a portarsi in pareggio nel conto dei set con il punteggio di 25-19.

Chieri tenta la fuga anche a inizio terzo set, portandosi subito sul 7-1. Un contro-parziale di Trento riporta la situazione in equilibrio, rotto solo da un grande finale dell’opposta polacca Kaja Grobelna di Chieri, che sigla il 25-22 finale. Quarto set sostanzialmente a senso unico, con le piemontesi che riescono a imporre il proprio gioco dal primo punto su una Delta Despar Trentino affaticata e senza grandi soluzioni. 25-13 il punteggio finale.

Mattatrice dell’incontro è stata proprio la polacca Grobelna, autrice alla fine di ben 23 punti, nonostante tanti errori in attacco soprattutto nei primi set. Grande apporto in fase d’attacco anche della schiacciatrice Helena Cauzate, che mette a referto 20 punti con ottime percentuali anche in ricezione. Dal lato delle trentine invece, non sono bastati i 15 punti di Yamila Nizetich e gli 11 di Vittoria Piani.

Foto: Photo LiveMedia/Lorena Bonapace