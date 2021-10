Volley, serie A1 femminile 2021-2022, quarta giornata. Conegliano: altro esame a Casalmaggiore. Spicca Monza-Novara

Gli esami non finiscono mai per la capolista Imoco Conegliano che, dopo la vittoria convincente nel big match di giovedì contro Novara, è impegnato domenica alle 17 sul campo della VBC Casalmaggiore, una delle formazioni che più ha stupito e impressionato in questo primissimo scorcio di stagione. Santarelli dovrà ancora fare a meno sicuramente di Fahr, Sylla e Folie e probabilmente anche di De Gennaro e allora spazio ancora una volta alle seconde linee che stanno rispondendo positivamente in questa fase così complicata che potrebbe portare le venete a ritoccare il record di vittorie consecutive in Italia e nel mondo (68 quelle ottenute finora, 72 in italia e 73 nel mondo i record attuali).

Dall’altra parte della rete c’è Casalmaggiore che ha già fatto una vittima eccellente come Scandicci al debutto ed è piaciuta tanto mercoledì sera a Roma, dove ha vinto 3-1. Le venete dovranno fare attenzione alle tre bocche da fuoco lombarde: Braga, Malual e Shcherban.

La partita clou della giornata si disputa domenica sera alle 20.30 e mette di fronte due delle protagoniste annunciate di questo torneo, il Vero Volley Monza, che arriva da due successi consecutivi dopo il passo falso di Busto al debutto e l’Igor Gorgonzola Novara che dovrà ritrovare lo smalto giusto dopo la delusione di giovedì sera a Conegliano dove la squadra di Lavarini ha gettato al vento la possibilità di fermare la marcia di Conegliano e di vincere uno scontro diretto con le venete (rimaneggiatissime) due anni e mezzo dopo il trionfo in Champions di Berlino.

Monza sembra avere trovato l’assetto giusto e si appoggerà sulla coppia Stysiak-Lazovic in attacco, Novara ha bisogno di trovare al più presto la miglior Karakurt per non perdere troppo terreno rispetto alle rivali di Conegliano nella corsa al primo posto in regular season.

Trasferta non senza qualche tranello per la capolista a punteggio pieno Unet E-Work Busto Arsizio che ha iniziato alla grande la sua stagione e andrà a far visita domenica alle 17 alla Fenera Reale Mutua Chieri che arriva da due sconfitte consecutive ed ha ottenuto fra le mura amiche la sua unica vittoria finora. Altra prova del nove sulla tenuta anche psicologica delle lombarde che da una parte possono far leva sull’entusiasmo per le tre vittorie ottenute in avvio di stagione, dall’altra possono iniziare a sentire un po’ di pressione per un primo posto da mantenere il più possibile per far sognare i tifosi dell’UYBA.

Torna fra le mura amiche, dopo la convincente prova di Cuneo, la Savino del Bene Scandicci, che, ritrovata Elena Pietrini, ospita la Delta Despar Trento che mercoledì è stata sconfitta a Firenze e per la prima volta non ha mosso la classifica. Tante italiane in campo e partita che si preannuncia divertente. Si gioca domenica alle 17.

Sabato pomeriggio alle 17 Il Bisonte Firenze va a caccia della terza vittoria casalinga che lo proietterebbe verso nuove dimensioni di classifica ospitando la Bosca San Bernardo Cuneo in una partita che sfugge ad ogni pronostico. Le toscane, sospinte da Sylvia Nwakalor e Indre Sorokaite stanno molto bene, le piemontesi hanno vinto l’unica partita in trasferta e mercoledì scorso si sono arrese tra le mura amiche di fronte a Scandicci giocando a sprazzi alla pari con le più titolate rivali.

Nell’altro anticipo di sabato (ore 20.30) sono in palio punti preziosi in chiave salvezza nella sfida di Perugia tra Bartoccini Fortinfissi, ancora a caccia dei primi punti in classifica e Acqua e Sapone Roma che, dopo il debutto col botto, arriva da due sconfitte consecutive, con quella di mercoledì in casa con Casalmaggiore che brucia particolarmente. Completa il quadro un’altra sfida salvezza anticipata in programma domenica alle 17: Bergamo, ancora ferma al palo, ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che invece è reduce dal primo successo della sua storia in serie A1 mercoledì contro Chieri. Altra partita dove può accadere di tutto.

Photo LiveMedia/Ettore Griffoni