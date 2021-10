Paola Egonu farà il suo esordio da conduttrice televisiva questa sera. La pallavolista sarà infatti la presentatrice della puntata de “Le Iene”, in onda su Italia Uno a partire dalle ore 21.15. L’opposto della Nazionale Italiana, fresca vincitrice degli Europei, affiancherà Nicola Savino e la Gialappa’s Band in questa nuova avventura. La 22enne sarà sul palco per un paio di ore: si tratta di un’esperienza unica e che, per il momento, non avrà altri capitoli. Dopo questa parentesi di una sera la rivedremo normalmente in campo con la sua casacca di volley, pronta a vincere com’è ormai abituata a fare.

L’opposto di Conegliano, squadra con cui ha vinto 69 partite consecutive (alzando al cielo Champions League, Scudetto, Coppa Italia, 2 Supercoppe Italiane), ha commentato: “Sono grata per quest’opportunità che mi permetterà di scoprire un mondo completamente diverso dal mio“. Paola Egonu è una delle dieci guest star scelte dal programma Mediaset: “Sono sicura di poter imparare molto da questa esperienza a cui prenderò parte con l’intento di divertirmi, in pieno spirito Iena!“.

Photo LiveMedia/Ettore Griffoni