Basket, EuroCup 2021-2022: Trento a caccia di punti ad Andorra. Virtus Bologna, arriva Ulm con il pericolo Felicio

Seconda giornata di EuroCup 2021-2022 in arrivo per le due formazioni bianconere che animano il panorama tricolore in due differenti raggruppamenti. Dolomiti Energia Trento e Virtus Segafredo Bologna sono chiamate l’una a riscattare il tonfo pesante subito da Badalona alla BLM Group Arena, l’altra a confermare l’esordio vittorioso nel momento in cui riceverà la visita del ratiopharm Ulm.

MORABANC ANDORRA-DOLOMITI ENERGIA TRENTO (Mercoledì 27 ottobre, ore 20:00)

La formazione trentina va a sfidare una delle squadre in maggior difficoltà dell’intera Liga ACB, dal momento che Andorra si trova nel gruppo delle penultime con due sole vittorie a fronte di cinque sconfitte. L’ultima di queste è giunta sul filo di lana, per 75-76 contro Valencia, e anche in EuroCup le cose non sono iniziate per il verso giusto, vista la sconfitta (preventivabile) a Krasnodar in casa Lokomotiv Kuban. Tra le poche cose finora realmente positive il rendimento piuttosto costante di Clevin Hannah, 13.6 punti a gara fino ad ora, ma in molti possono accendersi, tra tutti l’ex frequentatore della Serie A Drew Crawford.

Anche Trento non ha sorriso nell’ultima partita giocata, persa in casa contro Treviso e che ha visto la squadra di coach Lele Molin particolarmente in difficoltà sotto canestro. La coppia Reynolds-Caroline è chiamata a dimostrare il suo valore su un campo non facile, con l’eventuale supporto di Diego Flaccadori che da terza opzione offensiva della squadra trentina si sta ritagliando un ottimo ruolo dopo le difficoltà ad avere la fiducia di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-RATIOPHARM ULM (Mercoledì 27 ottobre, ore 20:30)

Sergio Scariolo ritrova come avversario in panchina Jaka Lakovic: lo sloveno, da giocatore, ha spesso dato parecchi grattacapi al coach che ha trascorso un rilevante periodo della propria parabola in Spagna. Fino ad ora la squadra della città del Baden-Württemberg, che deve una buona fetta di notorietà al fatto di essere quella in cui è nato Albert Einstein, mantiene un buon record in Basketball-Bundesliga: 3 vittorie e 2 sconfitte. Ha però in dote una notevole dose di fiducia, dal momento che ha saputo battere il Bayern Monaco al supplementare nella giornata appena trascorsa, mentre la Virtus si è invece dovuta arrendere per la prima volta di fronte a una grande Napoli e a una superba ultima di Josh Mayo in terra partenopea.

Dovrebbero rientrare, tutti insieme, Milos Teodosic, Nico Mannion e Mouhammadou Jaiteh, che sono stati tenuti a riposo nelle ultime partite a titolo sostanzialmente precauzionale, anche vista la lunga stagione e le loro situazioni pregresse. Il go to guy è Semaj Christon, oltre 18 punti a partita in campionato, supportato sotto canestro da Cristiano Felicio, brasiliano che sa assommare 12.4 punti e 8.8 rimbalzi di media e, soprattutto, ha un lungo passato di importante rilievo ai Chicago Bulls.

Credit: Ciamillo