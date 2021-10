Erano il 1983 e 1987 e l’Italia si laureava Campione d’Europa a livello di football americano. Sono passati 34 anni, quindi, dall’ultimo trionfo azzurro nella palla ovale, un digiuno che potrebbe interrompersi, finalmente, domenica, quando il Blue Team disputerà la finale dei Campionati Europei 2021.

Il grande evento si disputerà domenica 31 ottobre al Malmö Stadion, nella omonima località svedese, con inizio fissato per le ore 12.30. Per l’Italia sarà la grande occasione, quindi, per tornare sul tetto d’Europa dopo oltre 30 anni, ma la rivale sarà assolutamente temibile.

La Svezia, dopotutto, si è classificata al quarto posto nell’ultima edizione disputata nel 2018, ma ha aggiunto altri risultati di prestigio come un altro quarto posto in Germania nel 2010, fino alla vittoria in casa nell’edizione 2005 in finale proprio contro i teutonici. La formazione delle Tre Corone nel complesso vanta una piazza d’onore nel 1997 (ko in finale contro la Finlandia) e arriva all’atto finale proprio dopo aver superato i temibili finnici a domicilio per 22-14.

Il Blue Team, invece, ha vinto a tavolino 35-0 il proprio match contro la Francia, impossibilitata a scendere in campo per numerosi casi di Covid-19, e si presenterà a Malmö con la chiara intenzione di giocare a mente libera per tentare il colpo storico. Nella prima edizione continentale del 1983 gli azzurri vinsero in casa contro la Finlandia per 18-6, quindi nel 1987 fecero il bis in Finlandia piegando la Germania per 24-22. Domenica arriverà la chance per fermare un digiuno di 34 anni. La nazionale guidata dall’head coach Davide Giuliano, sarà pronta a riscrivere la storia?

