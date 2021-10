È passato quasi un mese dalla vittoria agli Europei di Volley femminile della nostra Nazionale italiana, con MVP l’opposto dell’Imoco Conegliano Paola Egonu. Un’avventura straordinaria per la squadra di Davide Mazzanti, dopo la delusione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Egonu ha commentato la sua lunga estate, ma è già proiettata sul suo futuro.

Infatti, domani a Modena (al PalaPanini) si affronteranno Imoco Conegliano e Igor Novara per la Supercoppa, il primo trofeo stagionale. L’opposto di Conegliano e della Nazionale ha le idee chiare: “Sarà una stagione molto interessante, non vedo l’ora di cominciare. Ci sono tante squadre forti in campionato, non è scontato vincere; finalmente torna il pubblico, ci siamo abituate al silenzio, ma non vediamo l’ora di sentire i nostri tifosi, sarà bellissimo. In finale agli Europei, con il palazzetto pieno, devo ammettere che mi tremavano le gambe nel primo set, poi una volta entrata nella trance della gara sono rimasta concentrata sul match“.

L’emozione per il titolo di Campione d’Europa e MVP della competizione è ancora vivida: “È stato un grande onore per me ricevere il premio come MVP, ma non ci pensavo molto durante il torneo: l’unica cosa che volevo era vincere con la squadra. Eravamo felicissime, soprattutto dopo la delusione di Tokyo; ci siamo fatte trovare pronte alla seconda possibilità. Non era un risultato scontato, ma è frutto di un grande lavoro: la qualificazione all’Olimpiade, l’argento al Mondiale, il bronzo agli Europei due anni fa; ogni estate abbiamo ottenuto qualcosa, siamo molto felici. L’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato davvero emozionante“.

La Campionessa d’Europa ha però un obiettivo chiaro in mente, lasciando quasi alle spalle quanto accaduto meno di un mese fa: “Ci siamo godute il trionfo, è stato bellissimo, ma adesso ognuna di noi pensa alla stagione con il proprio club. Come dice il nostro coach Daniele Santarelli, quello che hai fatto non conta più. Non mi pesa essere considerata la migliore al mondo nel mio ruolo, è un onore, vuol dire che sto lavorando bene. Penso comunque di dover migliorare ancora tanto, non si finisce mai di imparare; prendo come esempio le mie compagne di squadra: siamo tutte determinate e cerchiamo di arrivare alla perfezione“.

La fama di Paola Egonu non si limita al campo di volley, ma spazia in altri campi, dalla moda alla televisione: “Ho imparato con gli anni a stare sempre sotto i riflettori, mi sono abituata. Sono molto curiosa per l’avventura nel programma ‘Le Iene‘, non abbiamo ancora registrato la puntata ma sarà sicuramente una bella esperienza, non vedo l’ora. Partecipare alle sfilate di Armani? Mi piace, il mondo della moda mi attira; riesco a conciliare altri impegni con la vita sportiva, e quando torno in campo sono carica, mi diverto di più“.

Foto: CEV