Volley, le migliori italiane della 4. giornata di A1: prestazione da veterana per la 19enne Omoruyi. Chirichella una certezza per Novara

LOVETH OMORUYI: Straordinaria partita della schiacciatrice 19enne dell’Imoco Volley Conegliano contro Casalmaggiore. Miglior marcatrice dell’incontro con 14 punti, ottenuti anche con tre muri punto, a spiccare è il dato sulla ricezione: 80% di positività con addirittura il 70% di perfezione. Senza dubbio la sua miglior prestazione in questo comunque solido inizio di stagione da titolare.

OFELIA MALINOV: La palleggiatrice della di Scandicci e della nazionale italiana è tornata al suo massimo livello dopo che un piccolo infortunio l’aveva frenata nelle ultime giornate. Grande protagonista nella vittoria contro la Delta Despar Trentino, perfetta nel coinvolgere tutte le sue attaccanti e capace di mettere a tabellino ben 7 punti, distribuiti tra ace, muri e colpi d’attacco.

SARA LODA: 16 punti a referto per la capitana di Bergamo nella vittoria per 3-1 contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Prestazione a tutto tondo per la schiacciatrice 31enne, molto ricercata dal servizio avversario, a cui ha saputo rispondere con un ottimo 63% di positività in ricezione.

CRISTINA CHIRICHELLA: Partita durissima quella tra Novara e Monza, chiusa solo al quinto set in favore delle igorine. In una giornata un po’ in ombra dell’altra centrale, Haleigh Washington, ci pensa la capitana Chirichella a offrire una grande prestazione. 12 punti per lei, ben distribuiti nel corso della partita, con un ottimo 75% in attacco, senza alcun errore punto.

ELEONORA FERSINO: Ormai è già una garanzia, ed anche stavolta il libero di Novara non delude le aspettative. 80% di positività in ricezione e 60% di perfezione in 5 set durissimi in cui le avversarie l’hanno cercata col servizio per ben 30 volte. Continua nel suo grande inizio di stagione in cui non sta facendo rimpiangere l’addio di Stefania Sansonna.

SYLVIA NWAKALOR: Un’altra performance di altissimo livello per l’opposta 22enne di Firenze. 19 punti per lei nel 3-1 contro Cuneo, con il 46% in attacco e 3 muri punto.

FRANCESCA VILLANI: Nell’ottimo match giocato da Chieri contro Busto Arsizio, spicca la prestazione maiuscola della schiacciatrice classe ’95. 13 punti con il 38% in attacco, offrendo anche grande solidità in ricezione.

CAMILLA MINGARDI: Nonostante la prestazione del tutto incolore della sua Busto Arsizio, non si può non sottolineare un’altra grande partita giocata dall’opposta bresciana. 16 punti con il 40% in attacco e un ace nel netto 0-3 contro Chieri.

Foto: Photo LiveMedia/Ettore Griffoni