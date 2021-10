Volley, i migliori italiani della Supercoppa 2021: Sbertoli, Michieletto e Lavia decisivi nel trionfo di Trento

RICCARDO SBERTOLI: Due partite con i fiocchi per sollevare il primo trofeo italiano in carriera. Ma la sua partita da incorniciare è la semifinale: dall’altra parte della rete c’è Giannelli, di cui l’alzatore di Trento è la riserva e lui gioca una partita perfetta vincendo il confronto diretto. In finale conferma lo stato di forma eccellente e risulta grande protagonista.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Dove lo metti sta. Attacca in 4, attacca in 2, mura, batte, riceve. Ogni partita che gioca migliora e stavolta la coppa la alza lui. Sarà la prima di una lunga serie?

DANIELE LAVIA: Prima volta anche per lui di un trofeo in Italia. Gioca due giorni a tutta in attacco, soffre in ricezione ma riesce comunque a salvarsi in qualche modo. Anche lui è un tesoro per l’Italia che è e che verrà.

GIANLUCA GALASSI: Scientifico: 50% in attacco sia con Civitanova che con Trento. In semifinale risulta decisivo, in finale un po’ meno ma si conferma fra i migliori centrali della Superlega e anche questa per De Giorgi è un’ottima notizia.

FILIPPO FEDERICI: Meritava un evento da copertina dopo la sfortuna che gli ha impedito di vivere da protagonista l’Europeo. Gioca una bella partita contro Civitanova, soffre, come tutti i compagni, in finale, cercando di reagire nei momenti più complicati.

FABIO BALASO: Cerca di tenere su la baracca che crolla lentamente sotto i colpi di Monza. Chiude comunque con un ottimo 60% in ricezione.

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli