NBA 2021-2022: si sbloccano Lakers e Celtics. Curry trascina gli Warriors, Brooklyn cade con Charlotte

Sono sei le partite della notte NBA. Si sbloccano finalmente i Los Angeles Lakers, che trovano la prima vittoria stagione, superando 121-118 allo Staples Center i Memphis Grizzlies. Un match che i gialloviola hanno fatto loro solo nel finale, complici anche i 28 punti di un eccellente Carmelo Anthony dalla panchina. E’ lui il trascinatore dei Lakers, visto che Anthony Davis si ferma a 22 punti, mentre LeBron James e Russell Westbrook ne mettono a referto rispettivamente 19 e 13 (ci sono anche 13 assist per l’ex Rockets e Thunder). A Memphis, invece, non basta un eccellente Ja Morant da 40 punti e 10 assist.

Prima vittoria anche per gli storici rivali dei Lakers, i Boston Celtics, che superano gli Houston Rockets per 107-97. Partenza a rilento per la formazione di coach Stevens (sotto di 10 alla prima sirena), per poi sbloccarsi nel secondo quarto e poi allungare in maniera definitiva nel terzo con un parziale di 36-21. Per Boston il migliore è Jayson Tatum con 31 punti, mentre tra le fila dei padroni di casa spiccano i 30 punti del rookie Jalen Green, seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft.

Terza partita e terza vittoria per i Golden State Warriors, che si impongono 119-107 in casa dei Sacramento Kings. Il solito Steph Curry è il trascinatore dei californiani con 27 punti, 10 assist e 7 rimbalzi, in un match che si è deciso nell’ultima frazione con il parziale di 29-19 in favore degli ospiti. Per Sacramento ci sono 27 punti dell’ex Harrison Barnes, che conferma il suo ottimo avvio di stagione.

Cadono tra le mura amiche i Brooklyn Nets. Con un secondo tempo devastante da 61 punti, gli Charlotte Hornets infliggono la seconda sconfitta stagionale alla squadra di Steve Nash. Finisce 111-95 per gli ospiti, trascinati da un Miles Bridges (32 punti e 9 rimbalzi) e dai 18 punti di LaMelo Ball. Il solito Kevin Durant da 38 punti non basta, mentre James Harden chiude con solo 15 ed un 6/16 al tiro (2/8 dall’arco).

Dal -25 di due notti fa, alla prima vittoria della stagione. Gli Orlando Magic si vendicano dei New York Knicks e sbancano il Madison Square Garden per 110-104. Si decide tutto in un ultimo quarto da 36-24 per gli ospiti, guidati da uno scatenato Cole Anthony, che flirta addirittura con la tripla doppia (29 punti, 16 rimbalzi ed 8 assist). Importanti anche i 22 punti dalla panchina di Terrence Ross; mentre per i Knicks il migliore è Julius Randle con 30 punti e 16 rimbalzi.

Chiudiamo con la vittoria dei Philadelphia 76ers sul campo degli Oklahoma City Thunder per 115-103. Seth Curry segna 23 dei suoi 28 punti finali nel solo primo quarto ed indirizza la sfida verso i Sixers. Joel Embiid chiude con 22 punti e 9 rimbalzi, mentre tra le fila dei Thunder (ancora a secco di successi) non bastano i 29 punti di Shai Gilgeous-Alexander.

RISULTATI NBA 2021-2022 (24 OTTOBRE)

Foto: LaPresse