Volley, Ekaterina Antropova non giocherà nel weekend? Il caso tesseramento non è rapida risoluzione

Il caso Ekaterina Antropova non sembra essere di semplice risoluzione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la giocatrice non dovrebbe scendere in campo nel weekend con la casacca di Scandicci (attesa domenica 31 ottobre, alle ore 17.00, dal big match contro Busto Arsizio valido per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile).

L’attaccante è purtroppo al centro di un caso internazionale riguardo al suo tesseramento sportivo: il club toscano la annovera come italiana, ma una volta presentata la lista alla CEV (la Federazione Europea) per la Challenge Cup (il terzo torneo continentale per importanza) è emerso che ce ne era uno russo precedente di cui non si era a conoscenza.

La 18enne ha ancora il tesseramento sospeso dalla Fipav come riporta la rosea e il consulto chiesto alla CEV (che aveva sollevato il problema inducendo la federazione italiana a intervenire) non è stato risolutivo. Ora tutto dovrebbe passare nelle mani della Federazione Mondiale. Ricordiamo che stiamo parlando di tesseramento sportivo e non di nazionalità dell’atleta.

Il problema è di rilievo perché nel campionato italiano vige l’obbligo di schierare contemporaneamente in campo tre italiane (o giocatrici con tesseramento italiano), mentre nelle competizione internazionali non sussiste tale vincolo.

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi