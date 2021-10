Tempo di convocazioni per l’Italbasket femminile, con Lino Lardo che definisce i nomi delle giocatrici che andranno a comporre il gruppo di scena nelle qualificazioni agli Europei 2023, in particolare nella finestra del prossimo novembre contro Slovacchia e Lussemburgo, prima partita in trasferta e seconda in casa.

Tra un certo numero di defezioni per infortunio (Sabrina Cinili e Francesca Pan su tutte) e scelte sulla linea del rinnovamento, Lino Lardo, alla prima dopo gli Europei della scorsa estate finiti in un ottavo di finale di blackout generale, o quasi, contro la Svezia, ha deciso di puntare sulle giocatrici che seguono.

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Matilde Villa (2004, 1.70, P-G, Costa Masnaga)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Riserve a casa:

Elisa Ercoli (1995, 1.90, C, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Martina Kacerik (1996, 1.81, G, Passalacqua Ragusa)

Giulia Natali (2002, 1.77, G, Gesam Gas e Luce Lucca)

Giuditta Nicolodi (1995, 1.81, A, La Molisana Campobasso)

Francesca Pasa (2000, 1.73, P-G, Segafredo Zanetti Bologna)

Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

Francesca Romana Russo (1996, 1.74, G, San Martino di Lupari)

Prima chiamata con la Nazionale maggiore per Matilde Villa, che a 16 anni ha ripetuto poche settimane fa un exploit già riuscito l’anno scorso, con 38 punti contro Campobasso (anche se quella partita Costa Masnaga l’ha persa). Si riforma per buona misura l’asse del bronzo agli Europei Under 20 2014, una squadra su cui, per ammissione delle stesse giocatrici, pochi scommettevano, con Barberis e Crudo di fianco a Penna. Di ritorno anche Marzia Tagliamento, che va a rinforzare il blocco di Ragusa presente in larga misura assieme a quelli di Venezia e Schio.

Così Lardo al sito FIP: “Ci avviciniamo a questo importante doppio appuntamento con rinnovato entusiasmo, per tornare a dare un bel segnale a tutto il nostro movimento. C’è grande voglia di ritrovarsi e di riprendere il nostro cammino, abbiamo diverse giocatrici che non abbiamo potuto convocare per problemi fisici e qualche volto nuovo: da loro mi aspetto entusiasmo, energia e massima determinazione. Teniamo molto a queste partite, per tanti motivi: per questo la concentrazione sarà massima a partire dal primo minuto del raduno“.

Le azzurre esordiranno contro la Slovacchia a Piestany giovedì 11 novembre, mentre domenica 14 (entrambe le partite alle 18:00) sfideranno il Lussemburgo. Presente nel girone anche la Svizzera, che sarà affrontata nelle finestre di novembre 2022 e febbraio 2023: a febbraio 2022, infatti, ci sarà il torneo pre-Mondiale, cui l’Italia, in virtù del risultato continentale, non si è qualificata.

