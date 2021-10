Virtus Bologna-ratiopharm Ulm oggi, EuroCup basket: orario, tv, programma, streaming

Tutto pronto per la seconda giornata di EuroCup di Basket. La Virtus Bologna ospita questa sera al PalaDozza i tedeschi del Ratiopharm Ulm. Le V-nere vogliono subito riscattarsi dopo la battuta d’arresto di domenica del PalaBarbuto contro Napoli, con i padroni di casa che hanno interrotto l’imbattibilità stagionale della Virtus (nove successi fino a qui). La squadra di Coach Scariolo ha perso anche la vetta della classifica di Serie A, lasciando al comando da sola l’Olimpia Milano. I bianconeri vogliono il secondo sigillo europeo dopo la vittoria nella prima giornata in trasferta contro i turchi del Bursaspor (101-83 il punteggio finale, con 18 punti di Kevin Hervey). I tedeschi, invece, cercano il riscatto dopo la sconfitta subita contro i montenegrini del Budcnost Podgorica al debutto in EuroCup (79-86 il punteggio finale). In campionato, invece, la compagine di coach Jaka Lakovic occupa il settimo posto in classifica dopo cinque giornate (tre successi e due sconfitte).

Palla a due al PalaDozza di Bologna in programma stasera alle ore 20:30. La diretta TV è prevista su Sky Sport Arena (canale 204), mentre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su SkyGo, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa seconda giornata di EuroCup di basket!

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA-RATIOPHARM ULM: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Mercoledì 27 Ottobre

Ore 20:30 Segafredo Virtus Bologna-Ratiopharm Ulm (Germania)

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA-RATIOPHARM ULM: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Camillo