Virtus Bologna-ratiopharm Ulm, EuroCup basket: programma, orario, tv, streaming

Manca sempre meno. Mercoledì sera alle ore 20:30 la Virtus Bologna scenderà in campo per la seconda giornata del gruppo B dellEuroCup 2021/2022. Al PalaDozza la squadra di Sergio Scariolo affronterà i tedeschi del ratiopharm Ulm in un match che si preannuncia davvero ricco di emozioni.

Gli emiliani arrivano a questa partita dopo la vittoria nella gara d’esordio in campo europeo contro i turchi del Bursasport (101-83 il risultato finale in favore della Virtus Bologna) e in seguito alla prima sconfitta nell’attuale Serie A (subita ieri contro il Napoli con il punteggio di 92-89). Dall’altra parte, invece, il ratiopharm Ulm è reduce dalla dolorosa caduta nella prima giornata di EuroCup (la squadra di Jaka Lakovic è stata infatti superata in casa dai montenegrini del Budućnost con il punteggio di 79-86) e dalla vittoria contro il Niners Chemnitz nel campionato tedesco.

Virtus Bologna-ratiopharm Ulm si disputerà mercoledì 27 ottobre alle ore 20.30 al PalaDozza. Potrete seguire la partita in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sport. OA Sport vi fornirà invece la DIRETTA LIVE scritta del match.

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA – RATIOPHARM ULM: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Mercoledì ore 20.30 Virtus Bologna-ratiopharm Ulm

EUROCUP, VIRTUS BOLOGNA – RATIOPHARM ULM: TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky go, Now Tv, Eleven Sport

Diretta scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo