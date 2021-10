Volley femminile, Serie A1: Novara risponde a Conegliano, Scandicci espugna Busto Arsizio nel big match

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la quinta giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha risposto alla vittoria ottenuta ieri da Conegliano contro Monza e si è portata a tre punti di distacco dalla capolista solitaria.

Le piemontesi hanno infatti battuto Perugia con un convincente 3-0, comunque combattuto nei primi due set. L’opposto Ebrar Karakurt (19 punti) e la schiacciatrice Nika Daalderop (14) hanno fatto la differenza di fronte al proprio pubblico, rimarchevole anche la prestazione della centrale Cristina Chirichella (9) e del martello Caterina Bosetti (6), mentre a Perugia, in piena lotta per non retrocedere, non sono bastate le attaccanti Anastasia Guerra (15) e Valentina Diouf (12).

Scandicci ha fatto suo il big match contro Busto Arsizio, espugnando la E-Work Arena al tie-break dopo essere stata in svantaggio per 1-2. Le toscane hanno così conquistato due punti preziosi e occupano la seconda posizione insieme a Novara, a tre lunghezze di distacco da Conegliano. Le Farfalle, invece, sono quarte a -4 dalle Campionesse d’Italia. La formazione toscana è stata presa per mano dall’opposto Louisa Lippmann (23 punti), dalla schiacciatrice Natalia Pereira (20) e dalla convincente Ana Silva Correa (13 punti, 4 muri), 6 sigilli per il martello Elena Pietrini. La formazione guidata dalla regista Ofelia Malinov deve fare a meno di Ekaterina Antropova per il noto caso tesseramento. Alle padrone di casa non sono bastate Camilla Mingardi (27 punti), Alexa Gray (13) e Rosella Olivotto (14).

Bergamo ha battuto Casalmaggiore per 3-0 in uno dei tanti derby lombardi di questa stagione. Le orobiche hanno agganciato le cremonesi all’ottavo posto in classifica, infilando la seconda affermazione consecutiva. Prestazione rimarchevole da parte di Khalia Lanier (26 punti), spalleggiata da Stephanie Enright (10), contro il sestetto guidato da Katerina Zhidkova (12) e Yana Shcherban (11).

Cuneo lascia l’ultimo posto in graduatoria grazie al netto 3-0 inflitto a Vallefoglia: Sofya Kuznetsova (16 punti) e Lucille Gicquel (13, 3 muri) si sono superate contro Tatiana Kosheleva (13, 4 muri) e Sinead Jack-Kisal (11). Di seguito i risultati dettagliate della partite disputate oggi per la quinta giornata di Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE (31 OTTOBRE)

Igor Gorgonzola Novara vs Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22; 25-22; 25-16)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore vs Volley Bergamo 1991 0-3 (20-25; 15-25; 22-25)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Savino Del Bene Scandicci 2-3 (21-25; 25-23; 25-16; 18-25; 12-15)

Bosca San Bernardo Cuneo vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-21; 25-18; 25-23)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 14 punti, Novara 11, Scandicci 11, Busto Arsizio 10, Chieri 9, Firenze 9*, Monza 8, Bergamo 6, Casalmaggiore 6, Cuneo 5, Trento 4, Roma 3*, Perugia 3, Vallefoglia 3. *= 1 partita in meno

Photo LiveMedia/Valerio Origo