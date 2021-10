VIDEO Roma-Milan 1-2, highlights, gol e sintesi: Ibrahimovic e Kessié stendono Mourinho, rossoneri in testa alla Serie A

Il Milan ha sconfitto la Roma per 2-1 nel big match dell’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I rossoneri si sono imposti allo Stadio Olimpico di Roma grazie a un gol per tempo, ottenendo così la decima vittoria stagionale e agganciando il Napoli in testa alla classifica generale con 31 punti all’attivo, sette in più dell’Inter. I capitolini restano invece a quota 19 punti, quarti al pari dell’Atalanta e con un punto di margine su Lazio e Fiorentina.

I giallorossi hanno sfiorato il gol del vantaggio al 3′ con Pellegrini che ha accarezzato il palo, poi gli ospiti hanno alzato il ritmo e l’incontro è risultato equilibrato, avvincente e spettacolare. Il Milan passa in vantaggio al 26′ grazie a Zlatan Ibrahimovic: punizione al limite dell’area, nei pressi del vertice sinistro, rasoiata rasoterra e rete numero 400 nei campionati a cui lo svedese ha preso parte. Leao segna al 38′, ma il raddoppio non viene convalidato per fuorigioco. Lo stesso copione si ripete al 50′ con Ibrahimovic.

Quattro minuti più tardi, però, Ibanez stende Ibrahimovic in area di rigore: Maresca osserva al Var, assegna il calcio di rigore e Kessié risulta implacabile dal dischetto al 57′. La partita sembra chiusa, ma al 66′ Theo Hernandez viene espulso (doppia ammonizione, il secondo giallo arriva per un fallo su Pellegrini al limite dell’area). La Roma può fare affidamento sull’uomo in più per gli ultimi venticinque minuti di gioco. Zaniolo ha un paio di occasioni, ma non riesce a concretizzarle. Il Milan riesce a controllare la situazione e porta a casa una vittoria pesantissima, anche se al 93′ i giallorossi hanno accorciato le distanze con El Shaarawy.. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Roma-Milan 1-2.

VIDEO HIGHLIGHTS ROMA-MILAN 1-2

VIDEO GOL IBRAHIMOVIC (0-1)

VIDEO GOL KESSIÈ (0-2)

GOOOAL FRANCK KESSSIE pic.twitter.com/X1v3j2J7A9 — Milan Posts (@MilanPosts) October 31, 2021

VIDEO GOL EL SHAARAWY (1-2)

A composed finish from Stephan El Shaarawy AC Milan pull one back 💥 pic.twitter.com/Vmz21ENWyc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 31, 2021

Foto: Lapresse