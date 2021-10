VIDEO Matteo Berrettini, Masters 1000 Indian Wells 2021: gli highlights del successo contro Alejandro Tabilo

Buona la prima per Matteo Berrettini che si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Beneficiario di un bye al primo turno in virtù della sua testa di serie numero 5, il numero 1 d’Italia e 7 del mondo ha fatto il suo esordio in California sconfiggendo il qualificato cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 7-5.

Un match nel quale il romano ha gestito in maniera sapiente lo sforzo, giocando al meglio i punti importanti del confronto e facendo la differenza come al solito con la combinazione servizio-dritto. Un Berrettini che si è avvicinato al confronto con qualche punto interrogativo dopo aver rinunciato al doppio in coppia con Jannik Sinner per un problema al collo e alla schiena.

Da questo punto di vista, sembrerebbe tutto rientrato. Sulla strada di Matteo ci sarà al terzo turno l’americano Taylor Fritz e servirà una versione del tennista italiano più convincente.

Di seguito gli highlights del confronto:

VIDEO MATTEO BERRETTINI-ALEJANDRO TABILO, INDIAN WELLS 2021

[sc name=”video-sky-articolo”]





Foto: LaPresse