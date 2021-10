Penultima giornata di gara che va in archivio con un nulla di fatto a Marsiglia in occasione dei Campionati Europei 2021 di IQ Foil, nuova tavola olimpica del windsurf (al posto dell’RS:X) verso i Giochi di Parigi 2024. Dopo un day-4 estremamente intenso, in cui la flotta gold maschile e l’unica flotta femminile hanno completato 6 regate a testa, quest’oggi le condizioni meteo sono state proibitive e non hanno consentito agli atleti di effettuare nemmeno una partenza.

In campo femminile Marta Maggetti ha guadagnato qualche posizione importante rispetto alla prima giornata di gara, risalendo fino al 13° posto assoluto nella generale a quota 91 punti e avvicinandosi a soli 10 punti dall’ottava piazza valevole per la qualificazione alla Medal Series. Più in difficoltà con vento forte Giorgia Speciale, adesso 23ma nella generale con 153 punti. Dominio incontrastato fino a questo momento da parte della francese Helene Noesmoen, con otto vittorie su dodici regate disputate e la leadership nella graduatoria overall.

Al maschile va registrata la fantastica rimonta di Nicolò Renna (61° dopo la prima fase della manifestazione a causa di due squalifiche), balzato addirittura in 14ma piazza grazie ad un ottimo rendimento in Gold Fleet con il format Course Racing. Buona scalata in classifica anche per Luca Di Tomassi (da 42° a 27°) e Daniele Benedetti (da 45° a 35°), mentre Jacopo Renna ha fatto molta fatica ed è sprofondato dal 29° al 56° posto assoluto. Sempre al comando l’olandese Jan Tak Huig davanti al francese Nicolas Goyard.

Foto: Pagina FB FIV