Vela, Europei IQ Foil 2021: doppio titolo continentale per la Francia padrona di casa, fuori dalla Medal Series gli italiani

Dopo una settimana abbastanza complicata dal punto di vista del meteo, quest’oggi è andata in scena a Marsiglia l’ultima e decisiva giornata dei Campionati Europei 2021 di IQ Foil, nuova tavola olimpica del windsurf (al posto dell’RS:X) verso i Giochi di Parigi 2024.

Sul campo di regata delle prossime Olimpiadi, la Francia padrona di casa ha svolto un ruolo da protagonista assoluta aggiudicandosi entrambi i titoli continentali assoluti in palio e confermandosi un punto di riferimento in questa nuova classe almeno per il momento.

Al femminile la campionessa mondiale in carica Helene Noesmoen ha dominato in lungo e in largo la manifestazione, chiudendo davanti a tutte la fase di qualificazione e vincendo tutte e tre le regate disputate oggi nella Medal Series. Argento per la britannica Islay Watson, brava a difendere per un solo punto la seconda posizione sull’israeliana Shachar Reshef (bronzo assoluto e prima tra le Under 21). Migliore delle italiane Marta Maggetti, esclusa dalla Medal Series (riservata alle prime 8 della generale) e 15ma overall dopo le ultime tre prove di flotta odierne. Più lontana Giorgia Speciale al 27° posto.

Molto più equilibrata ed interessante la sfida per il successo finale al maschile, con il transalpino Nicolas Goyard che ha avuto la meglio sull’olandese Jan Tak Huig per 3 punti nonostante la sua seconda posizione di partenza in classifica al via della Medal Series. Completa il podio europeo l’olandese Luuc Van Opzeeland, mentre è il brasiliano Mateus Isaac a chiudere in terza posizione nella graduatoria open. Appena fuori dalla top20 gli italiani Luca Di Tomassi (22°) e Nicolò Renna (23° e bronzo Under 21) dopo le tre regate odierne nella flotta Gold.

Foto: Pagina FB FIV