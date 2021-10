Raffaele Di Serio è eliminato dai Mondiali di boxe 2021 organizzati dall’AIBA a Belgrado. Il pugile italiano, in gara nella categoria fino a 57 kg, è stato sconfitto dal brasiliano Luis Do Nascimento Chalot con verdetto non unanime dei giudici (1-4: tre 27-30, un 28-29 e un 29-28). Per l’ex campione europeo e vincitore ai Giochi del Mediterraneo, dunque, termina in maniera immediata il percorso in Serbia.

Primo round particolarmente combattuto, sia nell’impressione generale che in quella dei giudici, che riescono ad assegnare soltanto una leggerissima preferenza a Do Nascimento (tre 10-9 contro i 2 di Di Serio). Il sudamericano inizia all’attacco anche la seconda ripresa, con l’italiano che non si libera dall’angolo per metà del tempo, e anche quando lo fa viene tenuto sempre vicino alle corde da Do Nascimento, il quale mai lascia il centro del ring, guadagnandosi quattro 10-9 a fronte di un 9-10.

L’azzurro ritrova un atteggiamento più aggressivo a inizio terzo round, ma non riesce a evitare di finire nuovamente alle corde, perdendo l’equilibrio per schivare il sinistro del brasiliano. A quest’ultimo, nel minuto e mezzo finale, basta controllare e vincere.

Più avanti nella giornata, e anzi a conclusione del programma odierno, sarà di scena Vincenzo Mangiacapre, accoppiato al mongolo Chinzorig Baatarsukh: per lui l’appuntamento è intorno alle 20:45.

Foto: FPI