Golf, PGA Tour 2021-2022: Hagy e Ramey terminano il primo round al comando del Bermuda Championship. Guido Migliozzi 50°°

La stagione del PGA Tour 2021-2022 continua con un evento alternate divenuto il principale della settimana a causa della nota cancellazione del WGC-HSBC Champions, torneo che si sarebbe dovuto tenere in quel di Shanghai, ma che è stato annullato visto il perdurare delle restrizioni dovute dal Covid-19.

Spazio dunque al Bermuda Championship (montepremi 6,5 milioni di dollari), competizione nata nel 2019 che si svolge sul percorso par 71 del Port Royal Golf Course di Southampton Parish (Bermuda). Al termine del primo round guidano la classifica Brendon Hagy e Chad Ramey. Gli americani comandano con lo score di -6 (65 colpi) e vantano una lunghezza di margine sul connazionale Vincent Whaley.

-4 e quarta posizione per l’australiano Danny Lee, per il sudafricano Garrick Higgo, per l’irlandese Seamus Power, per il thailandese Kiradech Aphibarnrat, per l’inglese David Skins, e per lo statunitense Justin Lower. Chiudono la top ten con il punteggio di -3 il sudafricano Dylan Frittelli, e gli americani Greyson Sigg, Patrick Reed, Patrick Rodgers, ed Austin Eckroat.

Il field del Bermuda Championship ospita anche un rappresentante del golf italiano. Si tratta di Guido Migliozzi, che chiude l’esordio in 50esima posizione. Per il vicentino un +1 che lascia l’amaro in bocca dopo il doppio bogey della buca 18. Domani Migliozzi dovrà cambiare passo per accorciare sulla top ten ed evitare il cut del venerdì.

Foto: Federazione Italiana Golf